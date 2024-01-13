السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زراعة القاهرة تحصل على اعتماد أساسيات التحول الرقمي

جريدة الدستور

حصلت وحدة الخدمات الإلكترونية بكلية الزراعة جامعة القاهرة على اعتماد لأداء ترتيب واختبارات اساسيات التحول الرقمي FDTC؛ تنفيذا لاستراتيجية رؤية مصر 2030.

قال المهندس أحمد رجب، منسق التحول الرقمي بالكلية: "قامت إدارة وحدة الخدمات الإلكترونية بالكلية بتجهيز وإعداد معامل الكلية، وذلك وفقًا لمتطلبات الاعتماد من قبل الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات" وذلك بتوجيهات من الدكتور سامح عبد الفتاح، عميد الكلية، والدكتورة فاطمة سمير، لكلا من الدكتور ياسر يحيى، مشرف الوحدة، والدكتور أحمد عبد الحميد، نائب مشرف الوحدة.

وحصلت كلية زراعة جامعة القاهرة على الاعتماد أثناء انعقاد الاجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية بجامعة كفر الشيخ.

بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد حسن جادالله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، وفريق الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، كان قد أعلن في عام 2022 عن حصول كلية الزراعة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الدولي من الهيئة البريطانية ASIC، وذلك بعد أن قام فريق من خبراء الهيئة بتقييم جميع الأنشطة والممارسات التطبيقية بالكلية، من خلال تحليل الواقع المؤسسي وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الهيئة البريطانية ASIC هي هيئة اعتماد لمختلف الجامعات والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية الدولية، وهي معترف بها من قبل حكومة المملكة المتحدة، وتعمل تحت إشراف مؤسسة التعليم والخدمات الاجتماعية في بريطانيا، ويشمل عدد الجامعات المعتمدة من تلك الجهة أكثر من 265 جامعة في بريطانيا، وأكثر من 360 جامعة في أوروبا وأمريكا وآسيا.

وأكد الدكتور الخشت أن هذا الاعتماد يأتي في إطار التحول الجامعي الذي حققته الجامعة في الفترة الأخيرة، والذي يهدف إلى تحسين جودة الأداء الإداري وتعزيز مكانة الجامعة على الساحة الدولية، وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية.

WhatsApp Image 2024-01-13 at 12.25.05 PM (1)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 12.25.05 PM (1)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 12.25.05 PM
WhatsApp Image 2024-01-13 at 12.25.05 PM
كلية الزراعة جامعة القاهرة اساسيات التحول الرقمي كلية الزراعة جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة

مواد متعلقة

الخشت: جامعة القاهرة حققت نجاحًا كبيرًا فى التصنيفات الدولية بدعم الرئيس السيسى

"اليوم" يعرض تقريرًا يرصد احتفال جامعة القاهرة بعيد العلم وتكريم 60 من علمائها

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تستفيد من مدخراتك بالدولار فى مصر؟.. "الدستور" يوضح

الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

عاجل.. مصدر مصرى مسئول ينفى وجود تنسيق مصرى إسرائيلى بشأن محور فيلادلفيا

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى