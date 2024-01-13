زراعة القاهرة تحصل على اعتماد أساسيات التحول الرقمي

حصلت وحدة الخدمات الإلكترونية بكلية الزراعة جامعة القاهرة على اعتماد لأداء ترتيب واختبارات اساسيات التحول الرقمي FDTC؛ تنفيذا لاستراتيجية رؤية مصر 2030.

قال المهندس أحمد رجب، منسق التحول الرقمي بالكلية: "قامت إدارة وحدة الخدمات الإلكترونية بالكلية بتجهيز وإعداد معامل الكلية، وذلك وفقًا لمتطلبات الاعتماد من قبل الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات" وذلك بتوجيهات من الدكتور سامح عبد الفتاح، عميد الكلية، والدكتورة فاطمة سمير، لكلا من الدكتور ياسر يحيى، مشرف الوحدة، والدكتور أحمد عبد الحميد، نائب مشرف الوحدة.

وحصلت كلية زراعة جامعة القاهرة على الاعتماد أثناء انعقاد الاجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية بجامعة كفر الشيخ.

بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد حسن جادالله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، وفريق الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، كان قد أعلن في عام 2022 عن حصول كلية الزراعة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الدولي من الهيئة البريطانية ASIC، وذلك بعد أن قام فريق من خبراء الهيئة بتقييم جميع الأنشطة والممارسات التطبيقية بالكلية، من خلال تحليل الواقع المؤسسي وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الهيئة البريطانية ASIC هي هيئة اعتماد لمختلف الجامعات والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية الدولية، وهي معترف بها من قبل حكومة المملكة المتحدة، وتعمل تحت إشراف مؤسسة التعليم والخدمات الاجتماعية في بريطانيا، ويشمل عدد الجامعات المعتمدة من تلك الجهة أكثر من 265 جامعة في بريطانيا، وأكثر من 360 جامعة في أوروبا وأمريكا وآسيا.

وأكد الدكتور الخشت أن هذا الاعتماد يأتي في إطار التحول الجامعي الذي حققته الجامعة في الفترة الأخيرة، والذي يهدف إلى تحسين جودة الأداء الإداري وتعزيز مكانة الجامعة على الساحة الدولية، وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية.

WhatsApp Image 2024-01-13 at 12.25.05 PM (1)