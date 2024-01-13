حبس 3 متهمين للاتجار في النقد الأجنبي بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، بحبس 3 متهمين لاتجارهم غير المشروع فى مجال النقد الأجنبى بالسوق السوداء، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على العملات وعرضها على خبراء التزوير، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة الدقهلية، بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.