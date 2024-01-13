وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات معرض تعميق التصنيع المحلى للصناعات الهندسية بمشاركة 150 شركة

افتتح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فعاليات معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية، الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية، ويقام بأرض المعارض بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر علي مساحة 3 آلاف متر، خلال الفترة من 13–15 يناير الجاري، وذلك بحضور المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورؤساء الغرف الصناعية، وعدد من رجال الأعمال والمصنعين، وعدد من قيادات الوزارة.

تعميق التصنيع المحلي

وقال الوزير إن المعرض يحظى بمشاركة 150 شركة ويستهدف تعميق التصنيع المحلي وخلق تكامل صناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة، خاصة الصناعات الهندسية والصناعات المغذية لها، مشيرًا الى أن المعرض يسهم فى تحقيق مستهدفات الوزارة الرامية إلى تعميق وتوطين 152 فرصة استثمارية فى عدد من القطاعات الصناعية، وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار سمير إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن القطاع يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح الوزير أن السوق المصرية يزخر بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في قطاع الصناعات الهندسية والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة، وكذا حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، بالإضافة الى السوق الاستهلاكية الكبيرة واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم التي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف سمير أنه يجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرًا الى ان الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضًا إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

من جانبه قال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن المعرض سيستمر لمدة 3 أيام ويشارك فيه 150 شركة عارضة تمثل القطاع الخاص والاستثماري ومصانع الإنتاج الحربي ومصانع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 5 آلاف مصنع ومستورد وتاجر.

وقد تفقد الوزير الشركات العارضة وأشاد بجودة المنتجات المعروضة ومساهمتها في تعميق التصنيع المحلي.