السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل صديقه طعنًا بسبب خلافات مالية بالسلام

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة السلام، حبس المتهم بقتل صديقه طعنًا بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل القضية

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بمقتل شاب طعنًا بدائرة قسم شرطة السلام.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعن نافذ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو صديق المجني عليه؛ بسبب خلافات مالية بينهما، وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم والضحية، وتطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه، حتى سقط قتيلا.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نيابة السلام حبس المتهم قتل صديقه خلافات مالية منطقة السلام غرفة عمليات النجدة بالقاهرة

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