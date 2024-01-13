السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس عصابة سرقة رءوس الماشية بالواحات

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة رءوس الماشية من داخل الحظائر الزراعية في الواحات البحرية 15 يومًا.

باشرت نيابة الجيزة التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة رءوس الماشية من داخل الحظائر الزراعية في الواحات البحرية.

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، عن قيام 6 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة رءوس الماشية من داخل الحظائر الزراعية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة باستخدام سيارتين "ملاكي وربع نقل"، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارتان.

وأضاف المتهمون تصريفهم المسروقات لعميلهم سيئ النية تاجر ماشية، مقيم بمحافظة المنيا، تم ضبطه وجميع المسروقات 14 رأس "ماشية وأغنام"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

محكمة شمال الجيزة حبس تشكيل عصابي سرقة رؤوس الماشية الواحات البحرية قاضي المعارضات

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