السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجدي الوليلي:مع انطلاق تخفيضات معارض أهلا رمضان وزيادة الإتاحة والمعروض من السلع ستنخفض الأسعار بشكل كبير

أهلا رمضان
أهلا رمضان

 

 

أشاد مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب بأتحاد الصناعات المصرية بالتعاون التام والمثمر بين أتحاد الصناعات والأتحاد العام للغرف التجارية والمنتجين والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية وبين وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن توفير  وزيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية مع قرب قدوم شهر رمضان الكريم وانطلاق معارض "اهلا رمضان"
وأكد "الوليلي" أن ما توفره معارض أهلا رمضان والتي سوف تنتشر في كافة المحافظات المصرية بالتزامن مع قرب قدوم 
الشهر الفضيل. هو تلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة السلع بجودة عالية وبتخفيضات كبيرة عن مثيلاتها في الأسواق التجارية.

وزير التموين... انطلاق معارض آهلًا رمضان اعتبارًا من 15-2 حتى 15-3-2024


جاء ذلك خلال لقاء الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية لبحث أستعدادتهم لمعارض اهلا رمضان والتي سوف تنطلق في منتصف شهر فبراير القادم وتستمر لمدة شهر
وصرح "المصيلحي" خلال اللقاء أنه سيتم انشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد ادني 3 معارض اضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة  مشيرا الي ان المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض. 
وأضاف "المصيلحي" ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في معارض اهلا رمضان بالمحافظات والمعرض الرئيسي وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

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انطلاق معارض أهلا رمضان الشهر المقبل ومشاركة واسعة من السلاسل التجارية

واكد "المصيلحى" ان الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها الستة أشهر، 
مشددا على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من ٢-٣ شهور فضلًا عن التعاقدات الجارية وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية واسعار مناسبة.
كما صرح احمد كمال  معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام أن السلاسل التجارية سوف تشارك في معارض اهلا رمضان بعمل ركن / جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار اهلا رمضان وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك فضلا عن السيارات المتنقلة المشاركة في معرض اهلًا رمضان، مؤكدا ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر "كوبونات " بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين او اي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها علي الآسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الصناعات الاتحاد العام للغرف التجارية السلاسل التجارية وزارة التموين والتجارة الداخلية اهلا رمضان

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