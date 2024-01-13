مجدي الوليلي:مع انطلاق تخفيضات معارض أهلا رمضان وزيادة الإتاحة والمعروض من السلع ستنخفض الأسعار بشكل كبير

أشاد مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب بأتحاد الصناعات المصرية بالتعاون التام والمثمر بين أتحاد الصناعات والأتحاد العام للغرف التجارية والمنتجين والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية وبين وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن توفير وزيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية مع قرب قدوم شهر رمضان الكريم وانطلاق معارض "اهلا رمضان"

وأكد "الوليلي" أن ما توفره معارض أهلا رمضان والتي سوف تنتشر في كافة المحافظات المصرية بالتزامن مع قرب قدوم

الشهر الفضيل. هو تلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة السلع بجودة عالية وبتخفيضات كبيرة عن مثيلاتها في الأسواق التجارية.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية لبحث أستعدادتهم لمعارض اهلا رمضان والتي سوف تنطلق في منتصف شهر فبراير القادم وتستمر لمدة شهر

وصرح "المصيلحي" خلال اللقاء أنه سيتم انشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد ادني 3 معارض اضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة مشيرا الي ان المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض.

وأضاف "المصيلحي" ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في معارض اهلا رمضان بالمحافظات والمعرض الرئيسي وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

واكد "المصيلحى" ان الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها الستة أشهر،

مشددا على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من ٢-٣ شهور فضلًا عن التعاقدات الجارية وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية واسعار مناسبة.

كما صرح احمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام أن السلاسل التجارية سوف تشارك في معارض اهلا رمضان بعمل ركن / جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار اهلا رمضان وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك فضلا عن السيارات المتنقلة المشاركة في معرض اهلًا رمضان، مؤكدا ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر "كوبونات " بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين او اي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها علي الآسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.