السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير يكشف أحدث الأوضاع السودانية فى ظل استمرار الحرب

السودان
السودان

أسفرت المعارك في السودان والحرب بين القوات المسلحة السودانية ضد تمرد قوات الدعم السريع، بما في ذلك الغارات الجوية على العاصمة الخرطوم، عن مقتل 33 مدنيًا على الأقل، حسبما أفاد محامون مؤيدون للديمقراطية خلال الليل حتى الجمعة.

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، إن السودان ما يقرب من تسعة أشهر من الحرب بين رئيس الجيش عبد الفتاح البرهان وميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

حصيلة الضحايا

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مستجدات الأوضاع فى السودان.. المعارك تتقلص فى الخرطوم وتشتد فى الدلنج وود مدنى

وأودت الحرب بحياة ما لا يقل عن 12190 شخصًا وفقًا لتقدير متحفظ صادر عن مشروع بيانات مواقع النزاع  وأحداثها، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من سبعة ملايين شخص نزحوا.

وقالت جماعة محامي الطوارئ إن 23 مدنيًا قتلوا وأصيب عدد آخر يوم الخميس في قصف جوي على منطقة سوبا بجنوب الخرطوم واتهمت الجيش الذي يحتفظ بالسيطرة على السماء.

وأكدت مجموعة المحامين مقتل 10 أشخاص آخرين في قصف مدفعي في جنوب الخرطوم أيضًا.

وأفادت الصحيفة مع دخول الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية شهرها التاسع، لا توجد نهاية ملموسة في الأفق للمعاناة واسعة النطاق التي تعاني منها البلاد وشعبها، ويأتي ذلك على الرغم من موجة جهود الوساطة الدبلوماسية، كما يقول الباحث السوداني البارز سليمان بلدو.

وفي تحليله "حرب السودان التي لا نهاية لها"، مشيرًا إلى أنه في حين أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع "اعتقدت في البداية أنهما سيسحقان الآخر في غضون أيام"، إلا أن الصراع استمر لفترة طويلة، مضيفًا إلى "اشتباكات محلية متعددة ذات دوافع عرقية خارجة عن سيطرة أي من الطرفين".

وعلى الأرض، نجحت قوات الجيش السوداني في دحر الميليشات في دارفور وكردفان والخرطوم، في حين لا تزال تسيطر على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، بما في ذلك العاصمة الإدارية الفعلية بورتسودان. وفي ديسمبر.

السودان الأوضاع الاحداث القوات المسلحة أحياء الخرطوم

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