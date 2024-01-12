اتفاق جديد على إيصال أدوية للمحتجزين الإسرائيليين فى غزة

ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، أن إسرائيل توصلت إلى ترتيب مع قطر يسمح بتسليم أدوية للمحتجزين لدى المقاومة في غزة.

وقال البيان إنه سيتم تقديم الأدوية "في الأيام القليلة المقبلة".

في السياق، أعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، الجمعة، عن بدء وصول شحنة أدوية من مخصصات المشاريع في البنك الدولي إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقالت الكيلة في بيان، إن "قيمة شحنة الأدوية مليونا دولار، وستتولى (اليونيسف) إدخالها إلى قطاع غزة".

وأوضحت أنه "يجري استكمال العمل لوصول دفعة جديدة من اللقاحات الخاصة بالأطفال إلى قطاع غزة، عبر مصر".

وأشارت الكيلة، إلى أن "لقاحات لشلل الأطفال وكميات أخرى من الأدوية والمستهلكات الطبية ستدخل إلى القطاع، كانت وزارة الصحة اشترتها بالتعاون مع (اليونيسف)".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، وتدمرها فوق رءوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر على القطاع، إلى ارتقاء 23708 شهداء وإصابة 60005 أشخاص، وأزمة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، ومنظمات وهيئات دولية.