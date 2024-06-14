الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أجواء شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم والعظمى تصل 48 درجة

موجة حر
موجة حر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن اليوم يشهد مزيدا من ارتفاعات بدرجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 43 درجة مئوية، بزيادة درجتين عن أمس الذي سجلت فيه العظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية.

البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية

وتابعت: "الأجواء شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية، علاوة على تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس".

درجات الحرارة الصغرى 29 و28 

وأكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء أكثر سخونة في المحافظات الجنوبية للبلاد، إذ تسجل العظمى 48 درجة مئوية في الظل، خلال فترة النهار، موضحة أن درجات الحرارة الصغرى مازالت مرتفعة حيث الأجواء المائلة للحرارة إذ تسجل الصغرى على معظم أنحاء الجمهورية بين الـ 28 والـ 29 درجة مئوية.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية محافظات مصر

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