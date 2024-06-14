البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ100 مليار جنيه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

يطرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه في 4 عطاءات، نيابة عن وزارة المالية خلال يومي الأحد والاثنين 23 و24 يونيو الجاري بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى المبارك بالبنوك

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مص بدءًا من الأحد 16 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد 23 يونيو 2024 التالي عليه، وذلك بمناسبة وقفة يوم عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 هـ، كأكبر إجازة ممتدة بعدد 9 أيام متصلة.

تفاصيل طرح أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه الأحد 23 يونيو

يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية خلال يوم الاحد الموافق 23 يونيو بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.



يشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.



ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 25 مليارًا في 24-12- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه في 24- 6 -2025.

تفاصيل طرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه الاثنين 24 يونيو

كما يطرح البنك المركزي يوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024، أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية.

وشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 30 مليارًا في24- 9- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 25 مليار جنيه في 25- 3 -2025.

طرح دوري

يطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.



وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/ 2024.