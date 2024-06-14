الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ100 مليار جنيه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

يطرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه في 4 عطاءات، نيابة عن وزارة المالية خلال يومي الأحد والاثنين 23 و24 يونيو الجاري بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

 

إجازة عيد الأضحى المبارك بالبنوك 

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مص بدءًا من الأحد 16 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد 23 يونيو 2024 التالي عليه، وذلك بمناسبة وقفة يوم عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 هـ، كأكبر إجازة ممتدة بعدد 9 أيام متصلة.

تفاصيل طرح أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه الأحد 23 يونيو 

يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية خلال يوم الاحد الموافق 23 يونيو بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

يشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 25 مليارًا في 24-12- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه في 24- 6 -2025.

تفاصيل طرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه الاثنين 24 يونيو 

كما يطرح البنك المركزي يوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024، أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية.

وشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 30 مليارًا في24- 9- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 25 مليار جنيه في 25- 3 -2025.

طرح دوري

يطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/ 2024.

البنك المركزي المصري أذون خزانة 100 مليار جنيه 4 عطاءات وزارة المالية عيد الأضحى المبارك اجازة عيد الاضحي المبارك بالبنوك تفاصيل طرح اذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه الاحد 23 يونيو تفاصيل طرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه الاثنين 24 يونيو طرح دورى

مواد متعلقة

البنك المركزى يستقبل وفدًا من نظيره الكينى للتعرف على التجربة المصرية فى إنشاء شبكة المدفوعات اللحظية

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

5 مصابين في حادث تصادم بالقليوبية

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-6-2024 في البنوك 

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ100 مليار جنيه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

حبس 3 تجار مخدرات ضبطوا بـ135 كيلو "حشيش" في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية.

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح