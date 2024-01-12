مران الأهلي.. المارد الأحمر يواصل تدريباته على ملعب التتش

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بمقر الجزيرة، تحت قيادة ‏الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، استعدادًا للمرحلة المقبلة.‏

وخاض لاعبو الأهلي فقرة بدنية في بداية فقرات المران ثم أتبعه الجهاز الفني بالجزء الخاص بتدريبات الكرة، فيما أدى حراس المرمى ‏تدريبات منفردة تحت إشراف ميشل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وأحمد نبيل كوكا تنفيذ برنامجهم التأهيلي على ‏هامش المران، وفقًا للبرنامج الخاص بكل لاعب.‏

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي ‏منحها الجهاز ‏الفني للفريق عقب ختام بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال الذي أقيم في ‏الإمارات، ‏مستغلًا عدم مشاركة الأهلي في أي بطولات رسمية، بسبب استعدادات المنتخب ‏الوطني الأول ‏لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، وتقلد الميدالية البرونزية ‏في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.‏

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