مران الأهلي.. المارد الأحمر يواصل تدريباته على ملعب التتش
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بمقر الجزيرة، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، استعدادًا للمرحلة المقبلة.
وخاض لاعبو الأهلي فقرة بدنية في بداية فقرات المران ثم أتبعه الجهاز الفني بالجزء الخاص بتدريبات الكرة، فيما أدى حراس المرمى تدريبات منفردة تحت إشراف ميشل يانكون مدرب الحراس.
وواصل أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وأحمد نبيل كوكا تنفيذ برنامجهم التأهيلي على هامش المران، وفقًا للبرنامج الخاص بكل لاعب.
وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب ختام بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال الذي أقيم في الإمارات، مستغلًا عدم مشاركة الأهلي في أي بطولات رسمية، بسبب استعدادات المنتخب الوطني الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري.
كان الأهلي قد حقق الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، وتقلد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.