الثالثة.. الإصابات تضرب صفوف نيجيريا قبل افتتاح "كان 2023"

ما زال مسلسل الإصابات يضرب بقوة صفوف منتخب نيجيريا، قبل ساعات قليلة للغاية على افتتاح منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، بكوت ديفوار، في نسختها رقم "34".

وتعرض عمر صادق لاعب ريال سوسيداد الإسباني ومنتخب النسور الخضراء، للإصابة ليتأكد غيابه رسميًا عن البطولة القارية.

وقرر البرتغالي خوسيه بيسيرو، المدير الفني السابق للأهلي ومنتخب نيجيريا الحالي، استدعاء بول أونواتشو، لاعب طرابزون سبور وزميل جناح منتخب مصر محمود حسن "تريزيجيه" بدلًا من عمر صادق.

وتعد تلك الإصابة هي الثالثة التي تضرب صفوف النسور قبل انطلاق "كان 2023".

وهناك أيضًا ويلفريد نديدي، الذي تأكد غيابه رسميًا عن البطولة، ليحل محله الحسن يوسف لاعب رويال أنتويرب البلجيكي.

بعدها أصيب المهاجم فيكتور بونيفاس ليعوضه تيريم موفي.

موعد انطلاق منافسات "كان 2023"

من المقرر انطلاق منافسات "كان 2023"، في دولة كوت ديفوار، غدًا السبت الموافق 13 يناير الجاري وتستمر فعاليتها حتى يوم 11 فبراير المقبل.

ويقع المنتخب النيجيري في المجموعة الأولى، التي تضم كلًا من كوت ديفوار البلد المستضيف للحدث القاري، بجوار منتخبات غينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

وتفتتح رسميًا منافسات "كان 2023"، في تمام العاشرة مساء غدٍ السبت، عندما يستضيف كوت ديفوار نظيره غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات، بينما يواجه منتخب نيجيريا نظيره غينيا الاستوائية، في الرابعة عصر غدٍ السبت.

مجموعات "كان 2023"

المجموعة الأولى.. كوت ديفوار البلد المستضيف للمونديال، وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية ونيجيريا.

المجموعة الثانية.. مصر وغانا، والرأس الأخضر وموزمبيق.

المجموعة الثالثة.. السنغال والكاميرون، وغينيا وجامبيا.

المجموعة الرابعة.. الجزائر وموريتانيا، وأنجولا وبوركينا فاسو.

المجموعة الخامسة.. تونس ومالي، وجنوب إفريقيا ونامبييا.

المجموعة السادسة.. المغرب وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وكان منتخب السنغال، توج بالنسخة الأخيرة من أمم إفريقيا والتي أقيمت بالكاميرون مطلع عام 2022، وذلك على حساب منتخب مصر عن طريق ضربات الجزاء (4 /2).