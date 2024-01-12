الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يفرج عن عدد من الأسيرات

الأسيرات
الأسيرات

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، أنه تم الإفراج عن عدد من الأسيرات من أصل أكثر من 50 أسيرة.

وأفرجت قوات الاحتلال عن عدد من أسيرات قطاع غزة وهن سائدة صلاح الشرافي، نعمة ابو الخير سعد الله، إيمان إبراهيم محفوظ، ظريفة محمد كامل سلمي، لينا عبد الله طبيل، أفنان سرحان نصر الله، نيفين ناصر النجار، وأسيل حاتم ابو زايد، وفقا لما نشره المركز الفلسطيني للاعلام.

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هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يبحث مقترحًا قطريًا لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى

وأشار نادي الأسير إلى أن عدد أسيرات قطاع غزة في سجن الدامون وصل إلى أكثر من 50 أسيرة، أكبرهم تبلغ من العمر 82 عاما، وأصغرهم 15 عاما.

هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يبحث مقترحًا قطريًا لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى

ومساء الأربعاء الماضي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، إن المقترح القطري الجديد يتضمن خروج قادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من غزة، مقابل انسحاب إسرائيل من القطاع، ضمن مفاوضات تبادل الأسرى.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن مجلس الحرب يبحث الليلة مقترحا قطريا لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى، مضيفة: "المقترح القطري الجديد يشمل إطلاق سراح المحتجزين في غزة على دفعات".

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وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن رئيس الموساد سيبلغ مجلس الحرب اليوم بمستجدات صفقة الأسرى المرتقبة.

وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، القادة الإسرائيليين على بذل المزيد لتجنب وقوع إصابات وقتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

ففي مقابلة مع شبكة "إن بي سي" بثت، الأربعاء، أجاب وزير الخارجية الأمريكي حين سئل عما إذا كانت المفاوضات ستستأنف وإذا كانت حماس ستوافق على المضي فيها بعد عملية اغتيال أحد كبار قيادييها الأسبوع الماضي في بيروت: "أعتقد أن حماس ستنخرط عاجلًا أم آجلًا في المفاوضات لإطلاق الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة".

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