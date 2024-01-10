هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يبحث مقترحًا قطريًا لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء، إن المقترح القطري الجديد يتضمن خروج قادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من غزة، مقابل انسحاب إسرائيل من القطاع، ضمن مفاوضات تبادل الأسرى.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن مجلس الحرب يبحث الليلة مقترحا قطريا لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى، مضيفة: "المقترح القطري الجديد يشمل إطلاق سراح المحتجزين في غزة على دفعات".

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن رئيس الموساد سيبلغ مجلس الحرب اليوم بمستجدات صفقة الأسرى المرتقبة.

وكا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن أمس الثلاثاء، أنه حث القادة الإسرائيليين على بذل المزيد لتجنب وقوع إصابات وقتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

ففي مقابلة مع شبكة "إن بي سي" بثت، اليوم الأربعاء، أجاب بلينكن حين سئل عما إذا كانت المفاوضات ستستأنف وإذا كانت حماس ستوافق على المضي فيها بعد عملية اغتيال أحد كبار قيادييها الأسبوع الماضي في بيروت: "أعتقد أن حماس ستنخرط عاجلًا أم آجلًا في المفاوضات لإطلاق الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة".