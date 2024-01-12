وزيرا التخطيط والرياضة يناقشان الموقف التنفيذى لتشغيل مدينة مصر للألعاب الأوليمبية

التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لتشغيل مدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والشباب والرياضة والمالية.

من جانبها، أشادت الدكتورة هالة السعيد بالجهود المبذولة للانتهاء من مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد أحد الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية، مشيرة إلى سلسلة اللقاءات التي تم عقدها لمتابعة أعمال تنفيذ المدينة.

وخلال اللقاء أوضحت د.هالة السعيد أن مثل تلك المدينة تمثل إضافة للساحة الرياضية والمنشآت الرياضية في مصر، وتعد الصرح الرياضي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط متكامل الأركان والخدمات.

وأكدت د. هالة السعيد أهمية قطاع الشباب والرياضة في إسهامه في تحقيق أهداف التنمية الـمستدامة، حيث يُعتبر حجر الأساس لتنمية الشباب، خاصة وأن التربية البدنية تعمل على تنمية الـمهارات الشخصية وصقل قيم العمل الجماعي والـمشاركة الـمجتمعية.

وحول مُستهدفات قطاع الشباب والرياضة في خطة عام 23 /2024، أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف نحو 339 مشروعا، تضم 159 مشروعا استكمال و180 مشروع مُستهدف الانتهاء منها خلال عام الخطة.

مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية أحد الصروح الرياضية المتميزة

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة أحد الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتسهم في استضافة كبرى المحافل الدولية، موضحًا أنها تُعد من الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية، وهي مُقامة علي مساحة 468 فدانا، وبها استاد يسع 92 ألف متفرج، وصالتين مغطاة بإجمالي سعة 23 ألف متفرج، ومجمع صالات تنس وسباحة واسكواش، وصالات منافسات الرماية والفروسية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مكونات المدينة مؤهلة لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية ودورة الألعاب الأوليمبية في النسخ المستقبلية، استمرارًا لاستضافة مصر للأحداث والبطولات الدولية، وتأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية بضرورة أن تمتلك الدولة المصرية منشآت رياضية طبقًا لأعلى المواصفات العالمية.

وتحدث الوزير عن امتلاك الدولة المصرية لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير إدارة المنشآت الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة- من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الدولة المصرية.

كما أوضح وزير الشباب والرياضة، أن مصر تشهد مشروعات تنموية عملاقة وفق رؤية حكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، ومن تلك المشروعات التطوير الكبير الذي يلحق بالمنشآت الشبابية والرياضية فى جميع ربوع الوطن ومنها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية والتى سيتم إدارتها وفق أحدث النظم الإدارية، مقدمًا الشكر والتقدير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على إنشائها لهذا الصرح الرياضى العظيم فى أبهى صورة له.