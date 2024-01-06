وزير الشباب والرياضة: زيارة الرئيس للمنتخب الوطنى أعطت طاقة إيجابية للفريق

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إننا شرفنا اليوم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدينة مصر الأوليمبية، وهي من الإنجازات الموجودة في هذه الفترة، وتفقد الرئيس عددًا من المنشآت خلال الزيارة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المدينة تقع على مساحة 5 ملايين متر مربع، وهي في موقع متميز وبها 22 منشأة، مؤكدًا أن المدينة انتهت قبل الأزمات العالمية باستثناء استاد كرة القدم، كان يتبقى به عدد من المنشآت.

الرئيس كأنه وسط أولاده

وتابع، أننا ندعو الله أن يوفق المنتخب المصري، وأن يكون المصريون خلفه لأنه المثال الحي لصوت الرياضة وزيارة الرئيس أعطت طاقة إيجابية للفريق ولحديثه الشفاف من قلبه وكان قويًا وتبادل الكلمات من نجوم الفريق وكابتن محمد صلاح وكأن الرئيس وسط أولاده وهو شيء معبر جدًا.