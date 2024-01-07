وزير الشباب والرياضة: الرئيس يهتم بالبحث عن الموهوبين ولا يترك تفصيلة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا يقول إن الشباب المصري لابد أن يكون أعظم شباب في الدنيا، والرياضي لابد أن يكون مميزًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كرة القدم تمثل شيئًا مهما للمصريين ومحمد صلاح، كابتن المنتخب أكد أن كل ما يطلبه المنتخب كإدارة ولاعبين يتم توفيره، مؤكدًا أن الرئيس لا يترك أي تفصيلة في الرياضة إلا ويدعمها.

وتابع، أن إنشاء استاد بهذا الحجم والشكل دعم نفسي كبير، واللاعون لم يتوقعوا أن يكون الاستاد بهذا الشكل كما أن الدوليين منهم وجدوا أنه لا يفرق عن النوادي العالمية ولكنه أحدث.

الرئيس يهتم بالبحث عن الموهوبين

وأكد أن الرئيس يفكر في البحث عن المواهب وعمل برامج لتطويرهم ليكون هناك أكثر من محمد صلاح، مثل برنامج "كابيتانو مصر"، وبرامج أخرى للبحت عن المواهب في كرة القدم وغيرها ونهتم بها ومنتخب مصر الحالي به كم كبير من المحترفين، لأنه لايحدث كثيرًا أن يكون هناك منتخب به هذا الكم من المتحرفين ومنهم محمد صلاح.