بتكلفة 2.8 مليار جنيه.. تفاصيل المدينة الرياضية العالمية فى العاصمة الإدارية

شهدت فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى إقامة العديد من المشروعات الرياضية والقومية الكبرى، على رأسها إنشاء المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد بمثابة إنجاز عظيم على المستوى الدولى، لما تضمه من ملاعب وصالات مغطاة وميادين الفروسية وملاعب خماسية ومراكز لتنمية مهارات الشباب، وأيضًا استاد مصر الذى شهد تدريبات المنتحب المصري قبل المشاركة فى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت.

المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية

إنشاء المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة يعد من أهم المشروعات فى مجال الدعم الرياضى، حيث تم تنفيذها على مساحة 92 فدانًا بتكلفة إجمالية قدرها 2،8 مليار جنيه، وذلك فى الفترة من يوليو عام 2018 حتى مايو من العام 2021.

ويستعرض "الدستور" منشآت المدينة الرياضية خلال الإنفوجراف التالى:

1_ مجموعة من الأندية الرياضية والاجتماعية وعدد كبير من الملاعب.

2_ مجمع حمامات سباحة أوليمبى مغطى وآخر مكشوف.

3_ صالة الألعاب القتالية وصالة خاصة بذوى الهمم.. جمباز.. وغرف تغيير ملابس.

4_ منطقة مخصصة للألعاب الجماعية ومبنى اجتماعى.

5_ صالة مغطاة بالمجمع الرياضى على مساحة 10 آلاف متر، وتسع 7 آلاف متفرج بتكلفة 1،4 مليار جنيه.

6_ مبنى للثقافة والتكنولوجيا وتشجيع الشباب وتنمية مهاراتهم.

7_ 3 استادات لاستضافة البطولات الكبرى مثل كأس العالم والألعاب الأوليمبية.

8_ مجمع ملاعب كرة قدم من 4 ملاعب بأبعاد قانونية.

9_ ملاعب خماسية وملاعب تنس واسكواش وكرة سلة وطائرة وملعب هوكى.

10_ منشآت رياضية مقامة وفقًا لأحدث المعايير العالمية التى يحتاج إليها لاستضافة البطولات الكبرى.

11_ منطقة متكاملة للأطفال "ثقافية وترفيهية ومسرح ومبنى إدارى".