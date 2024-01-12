حققت أعلى إنتاج في تاريخها.. "نوربيتكو" تخطط لحفر 18 بئرًا تنمويًا

عُقِدَت الجمعية العمومية الخاصة بشركة شمال البحرية للبترول "نوربيتكو" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، لمناقشة واعتماد تعديلات الميزانية للعام المالي 2023/2024 والميزانية الأصلية للعام المالي 2024/2025.

الجمعية العمومية لشركة شمال البحرية للبترول

وخلال الاجتماع، قدَم الدكتور الجيولوجي خالد الششتاوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس محمد خليفة، المدير العام والعضو المنتدب، عرضًا شاملًا لجميع أنشطة الشركة فيما يتعلق بالميزانيتين.

الميزانية الجديدة 92 مليون دولار

وأعلنوا خلال الاجتماع، أن الميزانية المعدلة للعام المالي 2023/2024 بلغت حوالي 92 مليون دولار، مقارنة بالميزانية الأصلية التي كانت تقدر بنحو 113 مليون دولار.

حفر 6 آبار تنموية

وتم أيضًا استعراض مصاريف التنمية خلال العام المالي 2023/2024، والتي بلغت نحو 48 مليون دولار، وشملت حفر 6 آبار تنموية، بالإضافة إلى العديد من عمليات إصلاح الآبار وتحسينات في تسهيلات الإنتاج ومحطات الكهرباء التي تعتمد على الغاز، وأيضًا المرحلة الثانية لتطوير المعسكر.

كما تم استعراض الميزانية المقترحة للعام المالي 2024/2025، والتي بلغت مبلغ 115 مليون دولار، وهي إحدى أعلى الميزانيات في تاريخ الشركة.

حفر 18 بئرًا تنمويًا

وأشاروا إلى أنه من المخطط أن تصل معدلات الإنتاج إلى حوالي 16500 برميل من الزيت، وتتضمن هذه الخطط حفر 18 بئرًا تنمويًا (12 بئرًا منتجًا و6 بئرًا لحقن المياه)، بالإضافة إلى بئر استكشافي واحد.

الهيئة العامة للبترول

وقام الدكتور علاء البطل، الجيولوجي والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، بالإشادة بالأداء الملحوظ لشركة شمال البحرية للبترول في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بزيادة إنتاجها، حيث وصلت الشركة إلى أعلى مستويات إنتاج في تاريخها، وحققت أرقامًا غير مسبوقة.

كما أشاد أيضًا بجهود الشركة في مختلف المجالات وتنفيذ العديد من المشاريع البيئية الجديدة بالاهتمام التي ساهمت في الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثاتها، وكذلك تحقيق التوفير في النفقات.

وأكد "البطل"، أن الشركة تعد واحدة من الشركات الواعدة التي تدعمها الهيئة المصرية العامة للبترول في سعيها لتحقيق أهدافها المرجوة.

جاء هذا الاجتماع بحضور المهندس أحمد مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للعمليات، والجيولوجي محمد محيي سليمان، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للاستكشاف، والمحاسب وليد أنور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، وبحضور المهندس علي ميره، المدير العام لشركة صحاري وعضو مجلس إدارة، وديفيد توماس، الرئيس التنفيذي لشركة جرايستون وعضو مجلس الإدارة، ونيناد هاريبر، المدير العام لشركة اينا نافتا وعضو مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع أيضًا من شركة نوربيتكو السيد المهندس سمير زايد، مساعد رئيس الشركة للعمليات وعضو مجلس الإدارة، والجيولوجي الدكتور وليد عفيفى، مدير عام الاستكشاف وعضو مجلس الإدارة، والمحاسب هاني حسين، مدير عام الشؤون المالية وعضو مجلس الإدارة.