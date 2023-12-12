نوربيتكو تحقق اكتشاف جديد بحقل فردوس بطبقة أبو راش (E)

نجحت شركة نوربيتكو في مضاعفة الإنتاج اليومي لحقل فردوس في منطقة امتياز الشركة بالصحراء الغربية بمعدل أربعة أضعاف وذلك بناءً على الدراسات الجيولوجية لخزان طبقة أبو رواش E، والتي أسفر عنها إختبار البئرين ( فردوس 7 وفردوس 9)، مما أدى إلى زيادة انتاج الشركة بمعدل 700 برميل زيت يوميًا من طبقة أبو رواش E، ومن المخطط حفر آبار تقييمية لتحديد امتداد الخزان فى حقل فردوس.



ونجحت الشركة في زيادة المخزون الأصلي بشكل مبدئي بحوالي 4 ميلون برميل زيت بحقل فردوس بمنطقة الامتياز بالصحراء الغربية.

ويعد هذا الإنجاز نتاجًا للجهود الكبرى التي بذلتها إدارة الشركة بقيادة الدكتور خالد الششتاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس أشرف جاد الكريم المدير العام والعضو المنتدب، والمهندس سمير زايد مساعد رئيس الشركة للعمليات وعضو مجلس الإدارة، والجيولوجي / وليد عفيفي مدير عام الإستكشاف وعضو مجلس الإدارة الذين يعملون بكل جد وتفاني لتحسين أداء الشركة ورفع معدلات الإنتاج بها.