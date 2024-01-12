الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باحث عراقى يكشف تداعيات حرب غزة على العراق

غزة
غزة

يواجه العراق شبح التداعيات التي تلوح في الأفق من الصراع بين غزة وإسرائيل، مع تداعيات محتملة تمتد إلى استقراره وأمنه ومشهده السياسي واقتصاده المعتمد على النفط.

وأدى ذلك إلى العديد من الهجمات والتداعيات ما بين القوات العراقية والقوات الأمريكية، بعدما أعلنت جماعة الحشد الشعبي مسؤوليتها عن عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت قواعد أمريكية في البلاد.

ومع دخول العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه الثالث، اتحد الشعب العراقي والبرلمان والحكومة  إلى حد كبير حول نفس الموقف.

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وقال الكاتب والباحث السياسي كفاح محمود، الخبير المتخصص في الشؤون الكردية والعراقية، بعد عدة أيام من اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بدأت تداعيات الحرب تنسحب إقليميًا وبدأت أيضًا في ذات الوقت مزايدات بعض الجهات التي تنتشر حول فلسطين وتحديدًا إيران وحلفائها في كل من العراق وسوريا ولبنان، حيث نشرت في تلك البلدان شعارات تحمل غزة، ولعل التطورات الأخيرة في البلاد والتي أطلق عليها رئيس الوزراء العراقي محمد سباع السوداني بأنها مجموعات إرهابية خارجة عن القانون، حيث بدأت بشن هجمات على القواعد العراقية التي تضم العديد من الخبراء والفنيين من التحالف الدولي  وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه العمليات والرد عليها من قبل قوات التحالف الدولي تسببت في فزع لدى كثير من المواطنين في بغداد وإقليم كردستان وفي مناطق غرب العراق وأثرت بشكل بالغ على الأمن والسلم المجتمعي وأساءت إلى العلاقة ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية التي تربطهما اتفاقية استراتيجية، ثم اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم العلاقات العسكرية والأمنية  بين بغداد وواشنطن.

وتابع: أدى ذلك إلى إعلان الشياع لأكثر من مرة  أنه حان الوقت لكي يتم ترتيب وضع مستشاري التحالف الدولي في العراق، وساهمت تلك التداعيات في تصاعد التوتر أيضًا بين إقليم كردستان وما بين بغداد، حيث تنشط  هذه الجماعات في منطقة كركوك وبعض المناطق الأخرى وتقوم بقصف مايسمي بالتحالف الدولي التي وجدت في الأساس لمحاربة داعش، كما تم قصف من عدة أيام قواعد البيشمركة في الإقليم.

وأشار إلى أن هذه التداعيات التي تسببت بها حرب غزة تترك غلالًا قاتمة في العديد من البلدان خاصة  في العراق ولبنان، حيث تهدد لبنان في اجتياح تهديد إسرائيل، ما أسفر عن كوارث كبيرة، كما أن هناك استعدادات لتصاعد التوترات بسبب الهجمات بين الطرفين والأطراف المناهضة للوجود الأمريكي في البلاد، وهذه واحدة من أكثر تداعيات الحرب في غزة  على العراق والتي يخشى فيها العراقيون وغيرهم من أبناء المنطقة من أن تشتعل الحرب في هذه البلدان.

حماس إسرائيل العراق الحرب تداعات

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