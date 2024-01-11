صفاء عبدالمنعم لـ"أطياف": التراث الشعبى إذا لم يورث فسيندثر

قالت الكاتبة والروائية صفاء عبدالمنعم، الكاتبة والباحثة في التراث الشعبي، إن الأغاني الشعبية في الأفراح قديمًا كانت تصف العروسة بصورة واضحة للغاية، معبرة: "قمت بجمع هذه أغاني الأفراح في كتاب واحد بعنون (أه يا ناعمة ياغريبة) خوفًا من أن تختفي هذه الأغاني التي هي جزء لا يتجزأ من التراث المصري الشعبي".

الحفاظ على التراث الشعبي الثقافي

أكدت الدكتورة صفاء عبدالمنعم، خلال لقائها ببرنامج أطياف مع الدكتورة الإعلامية صفاء النجار، المذاع عبر فضائية الحياة، أن التراث إذا لم يتم نقله من جيل لجيل سوف يندثر، ولن يكون له وجود على الإطلاق، لذا يمكن القول إنها كانت حريصة كل الحرص على تجميع أغاني وألعاب الأطفال القديمة في كتاب واحد خوفًا من اختفاء هذا التراث.

فوائد المشاركة الجماعية للطفل

وأضافت في حديثها، أن الأطفال قديمًا كانوا يلعبون باستمرار وسط مجموعة، ولكن في ظل اهتمام الأطفال الآن بالهاتف والتكنولوجيا أصبح الطفل يميل إلى الانفراد بذاته ولا يحب الاختلاط أو اللعب في جماعة، وهذا السلوك الفردي من أهم العوامل التي تؤدي إلى ظهور أمراض التوحد وغيرها من مظاهر الخلل السلوكي.