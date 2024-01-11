الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الريادة يناقش تحديات الدولة المصرية ومحاور الحوار الوطني

جانب من اجتماع حزب
جانب من اجتماع حزب الريادة

عقد حزب الريادة اجتماعًا، مساء اليوم، بحضور نائب رئيس الحزب الدكتور طارق حلوة والدكتور سراج عليوة أمين التنظيم، وعدد من قيادات الحزب لمناقشة محاور الحوار الوطني المتبقية التي تستأنف خلال الفترة المقبلة بعد تعليق جلسات الحوار خلال الفترة الماضية  للانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال د.طارق حلوة، نائب رئيس حزب الريادة، في بيان، إن الحزب منذ اليوم الأول للحوار الوطني، يعقد ورش عمل مكثفة يومين من كل أسبوع الاثنين والخميس استعدادا للملفات المطروحة على مائدة الحوار، لافتًا إلى أن المشاركة فيه مهمة وطنية يشارك فيها كافة أطياف الشعب المصري للخروج بمقترحات وحلول واضحة تخدم المجتمع المصري.

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رئيس حزب الريادة: انتخابات الرئاسة 2024 ملحمة وطنية شاركت فيها جموع الشعب المصري

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من جانبه، أشار د.سراج عليوة أمين التنظيم أن الحزب يهدف إلى التعاطي بجدية مع مجريات الحوار الوطني منذ اليوم الأول باعتباره فرصة تاريخية أمام الجميع لمناقشة تحديات التي تواجه الدولة المصرية والإسهام في وضع حلول جذرية أمام كافة هذه المحاور وأن حزب الريادة رافعًا شعار الوطن أولا داعمًا للجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شهد الاجتماع عددًا من الأطروحات بالمحاور المختلفة، وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي كما يعقد الحزب سلسلة من الاجتماعات تتناول جميع الأطراف من المحاور المختلفة التي سيتم طرحها في الحوار الوطني، والذي سيجمع كافة أطياف الشعب للارتقاء بالدولة المصرية وصولًا إلى الجمهورية الجديدة.

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