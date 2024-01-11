الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تخشى فقدان شرعيتها أمام المحاكم الدولية

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الكيان الصهيوني أصبحت جرائمه يعلمها الجميع ويدينها، حيث خرجت الكثير من المظاهرات الشبابية في عدد كبير من الدول لنصرة الشعب الفلسطيني في قضيته.

نزع شرعية إسرائيل 

وأكد الدكتور طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يجب التأكيد على أن المخاطر التي تتعرض لها إسرائيل الآن هو فقد شرعيتها أمام المحاكم الدولية.

الحرب بغزة 

وأضاف في حديثه، أن نزع شرعية إسرائيل سيكون أمرًا في غاية الخطورة، لذا يجب أن يكون هناك تناسق وتعاون عربي إفريقي من أجل تعزيز نزع الشرعية الدولية من إسرائيل.

والجدير بالذكر، أن الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23469 شهيدًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد صحفي يُدعى محمد الثلاثيني جراء قصف إسرائيلي على منزله في مدينة.

استاذ علوم سياسية طارق فهمي الحياة الحياة اليوم نزع شرعية إسرائيل

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