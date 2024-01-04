الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي يكشف رسائل وأهداف لقاء الرئيس السيسي بالوفد الأمريكي اليوم

وجدي زين الدين
وجدي زين الدين

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوفد الأمريكي حمل الكثير من الرسائل منها وقف الحرب، تبادل الأسرى، القضاء على فكرة التطهير العرقي للكيان الصهيوني، تفعيل قرار الدولتين على أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين.

المساندة المصرية لفلسطين

وأكد الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الرؤية المصرية تجاه الحرب بفلسطين ثابتة ولم تتغير على الإطلاق، حيث تسير مصر على النطاق المحلي والدولي لعرض الحق الفلسطيني على كافة المنصات من أجل نصرة شعب فلسطين.

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل تسعى بصورة جدية إلى التوسع برقعة الصراع بصورة كبيرة في المنطقة العربية وفي منطقة البحر الأحمر، ولهذا على الجميع أن ينتبه جيدًا لهذه المساعي الصهيوني لوقف هذا الزحف الصهيوني.

رفض مخططات الكيان 

وأشار إلى أن القيادة المصرية لعبت دورًا كبيرًا في التعامل مع ملف الكيان الصهيوني، حيث أكد الرئيس السيسي من قبل أن هناك مؤامرة واضحة صهيونية تريد أن تجعل مصر طرف في الحرب بشكل مباشر.

كاتب صحفي وجدى زين الدين الحياة اليوم الحياة لبنى عسل المساندة المصرية لفلسطين

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