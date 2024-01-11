الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 9 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بالصف

سيارات الاطفاء
سيارات الاطفاء

أصيب 9 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز منزلية داخل عقار في الصف بالجيزة.

البداية كانت بورود بلاغ الى الأجهزة الأمنية يفيد بانفجار أسطوانة غاز منزلية داخل عقار في الصف بالجبزة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الاطفاء الى موقع البلاغ وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز منزلية داخل عقار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المجاورات، وجار فحص العقار الذي شهد الحريق من قبل المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وبدايته ونهايته والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

أصيب 9 أشخاص انفجار أسطوانة غاز عقار الصف

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