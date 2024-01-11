الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحصة الأخيرة.. قصة دهـس سائق لطفلة وشقيقها في طريقهما للمدرسة (فيديوجراف)

جثة
جثة

أثارت قضية دهس طفلة المعادي تعاطف العديد من المواطنين وراد مواقع التواصل التي راحت ضحية سائق متهور قام بدهسها وهي في طريقها للمدرسة.

وفي “الفيديوجراف” التالي نستعرض قصة دهـس سائق لطفلة وشقيقها في طريقهما للمدرسة.

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التفاصيل الكاملة لدهس طفلة في زهراء المعادي

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تحقيقات النيابة في دهس أتوبيس نقل جماعي الطفلة "ندى" في زهراء المعادي

واستمعت نيابة المعادى الجزئية لأقوال سائق متورط في دهس طفلة تدعى ندى بمنطقة زهراء المعادي.

وتبين أن الواقعة حدثت أمام إحدى المدارس الخاصة بالمنطقة، حيث كانت الطفلة تستقل دراجة نارية في الساعات الأولى من صباح يوم دراسي جديد، بالتزامن مع عبور أتوبيس مدرسة الطريق بشكل عكسي، في أثناء ذهابه إلى إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الأول، ليصطدم بها وشقيقها دون انتباه منه ودهسهما.

وأضافت التحقيقات أن الطفلين أصيبا بإصابات بالغة أدت إلى وفاة الأولى ودخول شقيقها إلى المستشفى في حالة حرجة.

واتهم والد الطفلة، السائق بقتل ابنته وإصابة شقيقها في أثناء السير العكسي ومخالفة القواعد المرورية، بسرعة قصوى للفرار من المخالفة المرورية، كما اتهمه بالرعونة والقيادة المتهورة التي تسببت في مصرع ابنته.

وقال المتهم إنه كان يقود الأتوبيس أمام إحدى المدارس، وفي أثناء الدوران، أبصر طفلين على دراجة يسيران في الطريق، وبعد ذلك سمع وشعر بارتطام وصوت احتكاك بالأتوبيس، وبالنظر إلى مرآة السيارة، أبصر دراجة نارية ملقاة على الأرض وبجوارها الطفلين، فأكمل اللفة ثم توقف وترحل ليبصر الحادثة ثم قام المارة بمهاتفة الإسعاف.

وقال السائق ويدعى رجب بالمعاش في العقد السادس من العمر، ويعمل سائقًا لدى إحدى السفارات الآسيوية بالقاهرة، إنه كان يقود بسرعة عادية، ولم يصب أحد من الموجودين معه بأي إصابات.

وتلقى قسم شرطة المعادي إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول طفلة متوفاة، وآخر مصاب في حالة حرجة نتيجة حادث سير، وبالانتقال والفحص، تبين صحة الواقعة، وأمكن ضبط السائق، وحرر محضر بالواقعة.

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