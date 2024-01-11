الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقطت من الطابق الثالث .. وفاة طالبة جامعية في بني سويف

سقوط فتاة
سقوط فتاة

لقيت طالبة جامعية في بني سويف، مصرعها، اليوم الخميس، إثر سقوطها من الطابق الثالث بالمدينة الجامعية في جامعة بني سويف مما أدى إلى وفاتها، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط طالبة من الطابق الثالث بالمدينة الجامعية بجامعة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارة إسعاف إلي محل الواقعة ونقل جثة الطالبة إلي أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الطالبة وتدعي «ش. ن. م» بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، ومقيمة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي سياق آخر، لقى طالب مصرعه، اليوم الخميس، بعد أن صدمه قطار عند مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغا يفيد بوقوع حادث إنهاء حياة طالب إثر اصطدامه به فى مزلقان موقف الشاملة بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلي المستشفي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى ونقل الجثة إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
واستقبلت مستشفى بني سويف الجامعي، جثة طالب يدعى «ا. س. ر»، يبلغ من العمر 16 سنة،  طالب، مقيم قرية الملاحية البحرية مركز ببا ببني سويف، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

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