الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الإسرائيلية: جنوب إفريقيا هى الذراع القضائية لحماس

غزة
غزة

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن جنوب إفريقيا هي الذراع القضائية لحماس، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "الغد".

مساندة جنوب إفريقيا للفلسطينيين

الجدير بالذكر، أن أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية قد بدأت بالفعل، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

الحرب في غزة 

كانت جنوب إفريقيا قد قدمت، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

عاجل قناة الغد دعم حماس دعم جنوب إفريقيا لغزة الحرب بغزة

مواد متعلقة

الهلال الأحمر: مصر ترسل 100 شاحنة مساعدات يوميًا لقطاع غزة

أستاذ علوم سياسية: "قمة العقبة" اصطفاف مصرى أردنى دعمًا للقضية الفلسطينية

كاتب فلسطينى: "الأمطار والبرد عقبات جديدة تُهدد الحياة فى قطاع غزة"

تقرير لـ"الغد" يرصد تفاصيل معاناة 3 أشهر تحت قصف الاحتلال فى غزة

بعد قصف الاحتلال منزله.. طفل فلسطينى: "كنا فى أمان وصرنا بالشارع" (فيديو)

إلغاء التشعيب أهمها.. نيفين شحاتة تستعرض مزايا المنظومة الجديدة للثانوية العامة

منى عبدالغني توجه رسالة لكل سيدة تأخرت فى الزواج والإنجاب

استشارى نفسى: حادث سيارة غيّر مسار حياتى (فيديو)

الأكثر قراءة

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

محمد الباز يكشف سبب أزمة الدولار فى مصر

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟