الخارجية الإسرائيلية: جنوب إفريقيا هى الذراع القضائية لحماس

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن جنوب إفريقيا هي الذراع القضائية لحماس، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "الغد".

مساندة جنوب إفريقيا للفلسطينيين

الجدير بالذكر، أن أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية قد بدأت بالفعل، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

الحرب في غزة

كانت جنوب إفريقيا قد قدمت، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.