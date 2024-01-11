الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشرشابي" يجتمع بمسئولي المركزية للنظافة والإنارة

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه

حرص اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة، على الاجتماع مع مسئولي المركزية للنظافة من مديري المناطق ورؤساء الأفرع بالمنطقة الجنوبية والشمالية.
 

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى مديري المناطق ورؤساء الأفرع كلا في قطاعه ومنطقته، بالحفاظ على مستوى النظافة واستخدام إمكانيات الهيئة من أدوات وسيارات ومعدات الاستخدام الأمثل لتحقيق أهداف الهيئة من إستدامة النظافة على مدار الساعه طوال اليوم ليشعر المواطنين بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومه النظافة.

كما أشار إلى المتابعة المستمرة اليومية للجمع السكني ومدى تحقيق خطة التشغيل اليومية بالمركزية للنظافة.
 

واجتمع "الشرشابي" مع المركزية للإنارة وملاحظي الإنارة بكافة أرجاء القاهرة، وشدد على رؤساء الأفرع بالربط مع ملاحظي الإناره على مدار اليوم وتذليل كافة العقبات والمساندة التامه لهم في عملية الترشيد ومتابعة أعمده الإنارة كلا في قطاعه ومنطقته والحي التابع له.

وفي نهايه الاجتماع كلف رئيس الهيئة باستمرار العمل والمجهود المبذول من جميع العاملين والفنيين بالمركزية للنظافة والمركزية للإناره لرفع مستوى النظافة والإنارة بكافه أرجاء القاهرة.

حضر الاجتماع العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئه والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئه للنظافه والمهندس طارق مهدي رئيس المركزيه للإنارة والمهندس اسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية والعميد جمال شعبان.

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه
هيئة نظافة القاهرة المركزية للنظافة المركزية للإنارة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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