مدبولى: نستهدف الوصول لأكبر محور لوجستى فى العالم من السخنة للإسكندرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بدأ اليوم بزيارة ميناء السخنة لمتابعة عمليات التطوير الجاري تنفيذها، وعدد من المصانع الكبرى بالمنطقة الاقتصاية لقناة السويس، لافتًا إلى أن ما يجري تنفيذه فى الميناء هو إعجاز هندسي بكل المقاييس يضاهي المعايير العالمية، ويلبي طموحات الدولة المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي له بالعين السخنة، عقب انتهاء جولته، أنه بالتوازي مع انتهاء أعمال تطوير الميناء، يتم الاتفاق مع كبرى الشركات العالمية للتشغيل، بما يتماشى مع الإمكانات العالمية المنفذة ضمن أعمال تطوير ميناء السخنة.

أكبر محور لوجستى

وقال "مدبولي" إن الحكومة تستهدف الوصول لأكبر محور لوجستي في العالم من السخنة للإسكندرية، في إطار التكامل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن الصناعة تحتل الأولوية القصوى لدى الرئيس وكل جهات الدولة، من خلال العمل على تقليل الاستيراد وتزويد عمليات التصدير.

تفقد عدد من المصانع بالعين السخنة

وتابع خلال كلمته: "زرنا 6 مصانع، بدأنا بالصناعات الثقيلة، وتفقدنا أكبر مصنع على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وعرض المصنع التوسع لخدمة الصناعة والتصدير، وانتقلنا بعدها لنوعيات أخرى من المصانع المتوسطة والصغيرة التي تخدم السوق المصرية وعمليات التصدير أيضا، وشاهدنا أغلب العاملين من البنات، تعليم متوسط، ويصدر هذه المصانع كميات كبيرة، بينها 1.5 مليار دولار لمصنع واحد فقط، كما زرنا أحد المصانع لإنشاء وتجهيز وتوفير الإضاءة داخل المنشآت، وحياة كريمة أيضا".

وأردف: "نختتم الزيارة بتفقد مصنع من المصانع الكبرى، وأهم شيء في الزيارة أنها توضح أن لدينا استثمارات أجنبية صينية وتركية بالشراكة مع شركات مصرية، وأبلغونا بأن الأزمة الاقتصادية كانت فرصة عظيمة لتعميق المنتج المحلي، لتتجاوز نسبة المكون المحلي 70%، وهذا هو مستقبل مصر الحقيقي الذي نشجعه دائما".