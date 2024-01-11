تخفيف أحمال الكهرباء من 2 لـ 5 مساءً خلال فترة الامتحانات

كشف مصدر مسئول بـ وزرة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تقرر تحديد فترات تخفيف الأحمال لتكون من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الخامسة مساءً حتى يوم 24 يناير الجاري؛ وذلك مراعاة لظروف الامتحانات بالمدارس والجامعات.

وأوضح المصدر - في تصريحٍ صحفي - أنه سيتم ضغط فترة تخفيف الأحمال لتبدأ من الساعة الثانية بدلًا من 11 صباحًا، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

يذكر أن الحكومة قررت مطلع الشهر الجاري جعل مواعيد تخفيف الأحمال خلال فترة النهار استجابة لطلبات المواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيف أثر انقطاع الكهرباء على المواطنين.