بلماضي: لاعبو الجزائر جاهزون لانطلاق منافسات "كان 2023"

كشف الجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمحاربي الصحراء، آخر استعدادات فريقه لانطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

موعد انطلاق منافسات كاس الأمم الإفريقية "كان 2023"

من المقرر انطلاق فعاليات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، في العاصمة كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل.

وقال بلماضي، في تصريحات على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»": نحن مستعدون للمونديال الإفريقي والجميع على قلب رجل واحد".

وأضاف:" هدفنا واضح منذ وصولنا لكوت ديفوار، أنا واللاعبون متحمسون للغاية لبداية المنافسات، لانريد الانتظار لوقت طويل".

بينما قال قائد منتخب الجزائر، رياض محرز، مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي:" استعدنا جيدا ونحن متشوقون لبدء المنافسة، هدفنا هو الفوز بالمباراة الأولى ثم سنرى".

ويقع المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية، التي تضم كلا من أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.

ويبدا محاربو الصحراء مشوارهم في "كان 2023"، بمواجهة منتخب أنجولا الاثنين المقبل.

ويمتلك المنتخب الجزائري، لقبيين من كأس الأمم الإفريقية، الأول كان في نسخة 1990، والتي أقيمت بالجزائر، بينما كانت النسخة الثانية عام 2019 بمصر.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"

تنقل جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية، اعتبارا من دور المجموعات مرورا بالأدوار الأقصائية ثم المباراة النهائية من البطولة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للمونديال القاري، داخل منطقة الشرق الأوسط.

قائمة الجزائر النهائية لأمم إفريقيا 2024

حراسة المرمي: زغبة، ماندريا، مبولحي، بن بوط.

خط الدفاع: ماندي، غيتون، توغاي، توبة، لعروسي، عطال، بن سبعيني، أيت نوري.

خط الوسط: زروقي، فيغولي، غوار، بوداوي، شعيبي، زرقان، بن ناصر، بن طالب.

خط الهجوم: رياض محرز، بلايلي، بونجاح، وناس، سليماني، عمورة، غويري.