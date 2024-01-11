الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بلماضي: لاعبو الجزائر جاهزون لانطلاق منافسات "كان 2023"

جمال بلماضي
جمال بلماضي

كشف الجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمحاربي الصحراء، آخر استعدادات فريقه لانطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

موعد انطلاق منافسات كاس الأمم الإفريقية "كان 2023" 

من المقرر انطلاق فعاليات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، في العاصمة كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل.

وقال بلماضي، في تصريحات على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»": نحن مستعدون للمونديال الإفريقي والجميع على قلب رجل واحد".

وأضاف:" هدفنا واضح منذ وصولنا لكوت ديفوار، أنا واللاعبون متحمسون للغاية لبداية المنافسات، لانريد الانتظار لوقت طويل".

بينما قال قائد منتخب الجزائر، رياض محرز، مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي:" استعدنا جيدا ونحن متشوقون لبدء المنافسة، هدفنا هو الفوز بالمباراة الأولى ثم سنرى".

ويقع المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية، التي تضم كلا من أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.

ويبدا محاربو الصحراء مشوارهم في "كان 2023"، بمواجهة منتخب أنجولا الاثنين المقبل.

ويمتلك المنتخب الجزائري، لقبيين من كأس الأمم الإفريقية، الأول كان في نسخة 1990، والتي أقيمت بالجزائر، بينما كانت النسخة الثانية عام 2019 بمصر.

 

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"

تنقل جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية، اعتبارا من دور المجموعات مرورا بالأدوار الأقصائية ثم المباراة النهائية من البطولة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للمونديال القاري، داخل منطقة الشرق الأوسط.

 

قائمة الجزائر النهائية لأمم إفريقيا 2024

حراسة المرمي: زغبة، ماندريا، مبولحي، بن بوط.

خط الدفاع: ماندي، غيتون، توغاي، توبة، لعروسي، عطال، بن سبعيني، أيت نوري.

خط الوسط: زروقي، فيغولي، غوار، بوداوي، شعيبي، زرقان، بن ناصر، بن طالب.

خط الهجوم: رياض محرز، بلايلي، بونجاح، وناس، سليماني، عمورة، غويري.

جمال بلماضي منتخب الجزائر كأس الأمم الإفريقية 2023 بلماضى بطولة كأس الامم الافريقية

مواد متعلقة

بلماضي: جاهزون لخوض "كان" وحققنا المراد من معسكر توجو

جمال بلماضى: الجزائر ليس مرشحًا للفوز بكأس أمم إفريقيا 2023

بلماضى يختار 26 لاعبًا للدفاع عن حظوظ الجزائر فى كأس أمم إفريقيا

جمال بلماضى: مباراة مصر والجزائر ديربى لم نلعبه منذ زمن طويل

الأكثر قراءة

عاجل.. أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

أول قرار من محكمة القضاء الإداري ضد "برلمانية واقعة الغش" بامتحانات جامعة جنوب الوادي

اغتصاب جماعي في ميدان عام.. 4 ذئاب بشرية ينهشون جسد فتاة في نهار رمضان

أسباب تخفيف الحكم على المتهم في قضية "فتاة الساحل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟