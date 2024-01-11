الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إطلاق أول جمعية علمية إقليمية لأمراض سطح وجفاف العين

جميعة جراحة سطح العين
جميعة جراحة سطح العين

 

عقدت جمعية أمراض سطح وجفاف العين DEOSS اجتماعها التأسيسي الأول بحضور مجموعة من اكبر اساتذة طب العيون فى مصر والشرق الاوسط وافريقيا لاطلاق اول جمعية علمية اقليمية تهتم بكل ما يخص امراض سطح وجفاف العين DEOSS وترتبط امراض سطع العين ارتباطًا بكل فروع طب العيون اذ يعاني منها اكثر من نصف المترددين على عيادات ومستشفيات العيون يوميا ً
وخلال الاجتماع الاول لمؤسسى الجمعية تم اختيار عدد من قامات طب العيون فى مصر والشرق الاوسط وافريقيا لمجلس ادارة الجمعية حيث تم اختيار الاستاذة الدكتورة سهام لزرق خبيرة امراض سطح العين واستشاري العيون بالجزائر رئيسًا لمجلس الادارة والاستاذ الدكتور محمد شفيق رئيس قسم العيون بجامعة الاسكندرية والدكتور محمد حسنى استاذ جراحة العيون بالقصر العيني نوابًا لرئيس المجلس والدكتور حاتم عمار رئيس قسم العيون بجامعة سوهاج سكرتيرًا عامًا والدكتور مدحت شوقي استاذ جراحة العيون بجامعة الزقازيق امينًا للصندوق على ان يضم مجلس الادارة فى عضويته ايضا عددًا من كبار الاساتذة المتخصصين في طب وجراحة العيون وهم  الدكتور عبد الله حسونة استاذ جراحة العيون بجامعة عين شمس ونائب رئيس مجلس ادارة مستشفيات الوطني للعيون والدكتور حمد المصري استاذ جراحة العيون بجامعة الاسكندرية ورئيس الجمعية الرمدية المصرية والدكتور  يحى صلاح استاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بالقصر العيني والدكتور علاء غيث استاذ جراحة العيون بجامعة الاسكندرية والدكتور أحمد مصطفى أستاذ جراحة العيون بالقصر العيني والدكتور احمد عساف استاذ جراحة العيون بجامعة عين شمس والدكتور تامر الرجال استاذ جراحة العيون بجامعة عين شمس والدكتور وليد ابو سمرة استاذ ومدير مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة والدكتور  صالح المصعبي رئيس الجمعية الرمدية الاماراتية السابق وبجامعة الامارات العربية المتحدة والدكتور مراد العوبثاني رئيس قسم طب وجراحة العيون بمدينة الشيخ خليفة الطبية بأبو ظبي.

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وخلال الإجتماع الأول لمجلس ادارة الجمعية تم الاعلان عن خارطة الطريق والاهداف المرحلية التى سوف تسعى الجمعية لتنفيذها ومنها عقد اتفاقات تبادل خبرات وتبادل الانتاج العلمى مع كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة في امراض سطح وجفاف العين واطلاق مجلة دورية علمية بأسم الجمعية وعقد المؤتمر العلمي الأول للجمعية في شهر يونيو القادم بمشاركة دولية كبيرة وتنظيم عدد من ورش العمل والدوارات التعليمية في مجال امراض سطح وجفاف العين لأطباء العيون من مختلف الدول.

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