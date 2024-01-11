وكيل "تعليم القاهرة" يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول

تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، امتحانات الصف الأول الإعدادي في لجان مدرسة (الشهيد سعيد حمدى سعيد) التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

وأشاد مدير المديرية بانضباط العملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنتظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان، سواء الطالب أو الملاحظ.

مرور يومي على اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات

ووجّه موسى علي، مديري عموم الإدارات، بالمرور اليومي على اللجان، للاطمئنان على سير الامتحانات، وذلك للوقوف على جميع المشكلات وحلها.

كما وجّه وكيل تعليم القاهرة بمراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان اليوم في الفترة الأولى مادة الدراسات الاجتماعية، والفترة الثانية مادة الهندسة.

وكيل تعليم القاهرة خلال جولته

وكيل تعليم القاهرة خلال جولته

وكيل تعليم القاهرة خلال جولته