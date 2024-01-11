الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الإنتاج الحربي" تشارك في معرض صناعات السلع المغذية والوسيطة بأرض المعارض بمدينة نصر

وزارة الانتاج الحربي
وزارة الانتاج الحربي

تستعد عدد من الشركات التابعة لوزارة الانتاج الحربى من خلال قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربى للمشاركة فى "معرض صناعات السلع المغذية والوسيطة"، والذى يقام بجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بصلاح سالم وذلك خلال الفترة من 13 حتى 15 يناير الجاري.

دعم الصناعة الوطنية 

 يأتى ذلك فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لكافة الجهات التابعة للوزارة بتسخير امكاناتها لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي، وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المؤتمرات والمعارض الداخلية والدولية.

وفي هذا الصدد صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن عددا من الشركات التابعة للوزارة سوف تشارك بالمعرض بمجموعة متنوعة من المنتجات المختلفة مثل (المسبوكات الدقيقة، طنابير الفرامل، عقلة جنزير جر بالبنز، شدادات الكهرباء، موفر المياه الذكي، عدادات المياه مسبقة الدفع، مسبوكات النحاس، أجهزة الإطفاء، أجزاء محركات، لمبات ليد، بيليت صلب، تروس مختلفة، ماكيت البطاريات، ماكيت سوائل تبريد المحركات، بروشورات، رول أب).

استغلال فائض الطاقة الانتاجية

وأوضح بكر أن هذه الشركات تتمثل في: "شركة حلوان للمسبوكات"، و"شركة أبى قير للصناعات الهندسية"، و"شركة شبرا للصناعات الهندسية"، و"شركة المعصرة للصناعات الهندسية"، و"شركة حلوان للصناعات غير الحديدية"، و"شركة حلوان للصناعات الهندسية"، و"شركة بنها للصناعات الإلكترونية، و"شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية"، و"مصنع انتاج وإصلاح المدرعات"، و"شركة قها للصناعات الكيماوية"، و"شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة"، و"شركة حلوان لمحركات الديزل".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، أن الشركات التابعة للوزارة حريصة على إستغلال فائض طاقتها الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية متنوعة بجودة عالية واسعار مناسبة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين ودعم الإقتصاد القومي.

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