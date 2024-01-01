الإنتاج الحربي: تنفيذ العديد من المشروعات القومية لدعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة

تساهم وزارة الدولة للإنتاج في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة منها في مبادرة حياة كريمة، فضلا عن تنفيذ العديد من البحوث الخاصة بتصنيع وتطوير منتجات عسكرية.

من ناحية أخرى تم خلال عام 2023 إقرار عدد من البحوث التي تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة في الإنتاج، وعلى رأس هذه البحوث تصميم وتنفيذ ناقلة ذخيرة للهاوتزر 155مم أ5 على المركبة إم 548 وتعديل شدة الهاوترز لصالح إدارة المدفعية، كما تم تنفيذ عدد من البحوث خلال عام 2023 مثل تطوير منظومة القاذف 107 مم، وتجهيز المركبة المدرعة سينا 200 بالبرج الثلاثي وتطوير وإنتاج اللوت الصفري لتجهيزة عربة التطهير ARS-2 وتصميم وإنتاج قذيفة الأعماق الصاروخية عيار 375 مم دولفين.

-تنفيذ العديد من المشروعات القومية لدعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة

-إنتاج وسائل نقل صديقة للبيئة وصناعات مغذية

خلال الفترة من (يناير 2023 حتى ديسمبر 2023) تم الاستفادة من فائض الطاقات بشركات الإنتاج الحربى للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية لصالح العديد من الوزارات والمحافظات والهيئات، ففي مجال إنتاج وسائل النقل والصناعات المغذية تم الانتهاء من تصنيع وتجميع عدد (100) شاسيه وتسليمهم لشركة MCV في إطار مشروع إنتاج الأتوبيس الترددى بالتعاون مع شركة MCV لصالح وزارة النقل، وفي إطار القيام بتنفيذ مشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار تم تنفيذ المرحلة الأولى بتحويل عدد (377) أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالقاهرة والأسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي من إجمالى عدد (2265) أتوبيس.

وفيما يخص الصناعات المغذية لوسائل النقل تم إنتاج عدد (320) ألف طنبورة مقاسات وأنواع مختلفة وإنتاج عدد (1345) جنط بالإضافة إلى إنتاج عدد (45) مزلقان للسكك الحديدية وإنتاج عدد (620) ألف لقمة فرامل عربات وجرارات السكك الحديدية إضافةً إلى إنتاج عدد (20) ألف بطارية قدرات من 32 أمبير حتى 200 أمبير وكذا إنتاج كمية (135) ألف لتر مياه ردياتير.

المشاركة في توفير "حياة كريمة" للمواطنين

وتشارك وزارة الإنتاج الحربي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تنفيذ عدد (938) مشروع، وفي هذا الصدد تم الإنتهاء من عدد (21) مشــــروع بنسبـــــة تنفيـــذ 100% وجاري الانتهاء من عدد (861) مشروع بنسبة تنفيذ أعلى من 70%، وعدد (56) مشروع بنسبة تنفيذ أقل من 70%.

ويتم تنفيذ عدد (108) مشروعات تطوير شبكات الصرف الصحى بنسبة تنفيذ تبلغ 88% وعدد (15) مشروع تطوير محطات الصرف الصحي بنسبة تنفيذ 50% وعدد (51) مشروع إنشاء/تطوير محطات مياه الشرب بنسبة تنفيذ 73%، إضافةً إلى عدد (30) مشروع تطوير شبكات مياه الشرب بنسبة تنفيذ 98% وعدد (16) مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة تنفيذ 100% وعدد (41) مشروع معدات مراكز تجميع الألبان بنسبة تنفيذ 40% وعدد (6) مشروعات خاصة بتوفير الأجهزة المنزلية للسكن البديل بنسبة تنفيذ 90%.

أيضًا تم تأهيل وتبطين الترع بمسافة (200) كم، وتنفيذ عدد (8) مشروعات لتطوير أسواق ومواقف ووحدات إطفاء بنسبة تنفيذ 90% وكذا عدد (329) مشروع تأثيث وتجهيز مجمعات خدمات حكومية بنسبة تنفيذ 90% وعدد (334) مشروع لإنشاء/تطوير وتوريد أجهزة ومعدات لوحدات بيطرية بنسبة تنفيذ تبلغ 75%.