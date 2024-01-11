بينها "الأدهمية" للكاتب محمود خليل.. قائمة "روافد" بمعرض الكتاب

تشارك دار روافد للنشر، في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنطلق فعالياته 24 يناير الجاري، ويستمر حتى 6 فبراير 2024، بالعديد من الإصدارات الحديثة، التي تتنوع ما بين الأدب والفكر والسياسة والتاريخ.

قائمة روافد للنشر بمعرض القاهرة للكتاب

من بين إصدارات دار روافد للنشر بالمعرض، كتاب "التاريخ السري للفرق والحركات الدينية في العصور الإسلامية"، للكاتب محمد شعبان.

يرصد الكتاب تاريخ عدد من الفرق والطوائف الدينية والسياسية والفكرية، وتأثيراتها التي لا يمكن إغفالها في حركة التاريخ العربي والإسلامي، وذلك من خلال رصد المصادر التي تناولتها بموضوعية تامة، بما في ذلك تلك التي ألصقت بها إتهامات دينية وسياسية وكذلك تلك التي رأتها ثمرة لأوضاع سياسية وإقتصادية وإجتماعية معينة.

كما تطرح روافد للنشر، مؤلفات الباحث دكتور محمود خليل وهي: كتاب “الأدهمية”.. قراءة في التاريخ الشعبي للمصريين ــ كتاب “السيف والسلطان”.. قصة الصراع علي الحكم في تاريخ المسلمين ــ كتاب “تاريخ الغضب”.. من السيوف العمياء إلي خناجر الحشاشين ــ كتاب “كروان التلاوة”.. تأملات في حياة الشيخ محمد رفعت.

وضمن كتب السرد القصصي والروائي لدار روافد للنشر بمعرض الكتاب، المجموعة القصصية “لارا” للكاتب والمترجم أشرف الصباغ.

المجموعة القصصية “مقامات” للكاتبة سوسن الشريف ــ مؤلفات الكاتب عادل سعد: رواية “الأسايطة” ــ كلمات أحمد فؤاد نجم الأخيرة ــ رواية “أبو نقاب” ــ البابا مات.

رواية “نخلة شافع”، للكاتبة انتصار عبد المنعم.

رواية “حارس البستان المقدس” للكاتب عثمان شنقر

ــ المجموعة القصصية “الراقص من الماريونيت” للقاص محمود يوسف

ــ رواية “في صيف 88” للكاتبة دينا علي

ــ رواية "زمن الفئران للكاتب نبيل جميل

ــ رواية “تين المجوس” تأليف رضا آنسته

ــ رواية “دروس في الطريان الحر” للكاتبة مريم وليد

ــ رواية “ناردي وأحمد” للكاتبة هبة فاروق

ــ رواية “دوائر الوحل” للكاتب محمد راشد

كما يصدر عن دار روافد للنشر، بالتزامن مع الدورة 55 لمعرض القاهرة للكتاب، أبرز مؤلفات الاستشاري النفسي دكتور فاضل خليل، كتاب “أحوال نفسية”.. رحلة في حالات نفسية معاصرة في مصر المحروسة.

ويصدر للكاتب جمال طه، الباحث السياسي، والكاتب الصحفي، عن دار روافد للنشر، بالتزامن مع معرض الكتاب، مؤلفات: “مصر في أتون حرب الغاز” ــ “خفايا أزمة سد النهضة” ــ “يوميات وخفايا الأزمة الليبية”.

بالإضافة إلى مؤلفات الكاتب إسماعيل رجب، وهي: مجموعة قصصية بعنوان “قلبي بيقولي كلام” وهي مجموعة قصصية تتحدث القصيدة الغنائية من حيث أنها كلمات تحمل في طياتها موسيقاها الخاصة.. وعلى الملحن أن يكتشف هذا، وأن يضع لها لحنًا يناسبها ويعبر عنها وعما تضمر بداخلها من دلالات ومعاني.

في هذه المجموعة نجد بعض كلمات الأغاني نسيج منفصل عن ثوب الأغنية، فهي كلمات تصلح لأن تعبر عن عوالم مختلفة وعن صور شتى من الحياة، عالم ثري من المعاني العبقرية.

أيضا كتاب “ طه حسين.. سيرة ومسيرة”، وهو كتاب ثان، يشارك به الكاتب إسماعيل رجب في فعاليات معرض القاهرة للكتاب، والذي يتناول جوانب عديدة من حياة العميد منذ النشأة وحتى الوفاة، مرورًا بمحطات كثيرة هامة، كان لها أثرًا كبيرًا في حياته وفي الثقافة العربية بوجه عام، استحق بها أن يحفر لإسمه مكانًا بين الخالدين.

وعن قضايا اللاجئين وهمومهم الإنسانية تطرح روافد للنشر، كتاب للباحث باسم الجنوبي، تحت عنوان “بين الغربة والونس”. يقدم الكتاب مشاهدات أكثر واقعية لمتطوع في ملف اللاجئين.

وللباحث الكاتب محمد صلاح غازي، كتابه الجديد “نهاية الزمن الأمريكي”، وللباحث في التاريخ الإسلامي أحمد ومضان الديباوي، كتاب بعنوان “بين ابن رشد وابن تيمية”.

فضلا عن مؤلفات: كلام العلم في تطوير الخدمات العلاجية وتطويرها من تأليف دكتور سامح كامل مرقس.

كتاب “الببلوماسية”، تأليف رمزي عباس الطويل.

ديوان للشاعر عصام أبو زيد بعنوان “أفلام قصيرة عن حياة العصافير”.

كتاب “تجسيد مفهوم الخلود في الفن الإسلامي”، للباحثة دكتورة حورية السيد.

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