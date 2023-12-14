بينها "كل الألعاب للتسلية" لعبد الرحيم كمال.. أبرز إصدارات "العين" بمعرض الكتاب

تشارك دار العين للنشر، في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، دورة العام 2024، والتي تنطلق في الفترة من الرابع والعشرين يناير المقبل وحتي السادس من فبراير 2024.

إصدارات دار العين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك دار العين للنشر والتوزيع، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعدد كبير من العناوين والإصدارات الجديدة، والتي تتوزع ما بين الأدب والفكر وشتي فروع المعرفة. والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

فتحت عنوان "كل الألعاب للتسلية"، تصدر رواية السيناريست الكاتب عبد الرحيم كمال، والتي يشارك من خلالها في معرض القاهرة الدولي للكتاب. وكان قد صدر له من قبل روايات: أبناء حورة، بواب الحانة، بواب الحانة، ظل ممدود، المجنونة وغيرها.

وللكاتب الكبير جار النبي الحلو، يصدر عن دار العين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، روايته الأحدث "شجو الهديل".

"حكاية أصيلة" لمحمد الفخراني

كما تصدر الدار للكاتب محمد الفخراني رواية جديدة بعنوان "حكاية أصيلة"، وطبعة جديدة من روايته "فاصل للدهشة"، وقد صدر له من قبل عن دار العين، رواية "لا تمت قبل أن تحب".

وللكاتبة الروائية الدكتورة ميرال الطحاوي، يصدر عن دار العين بالتزامن مع الدورة الــ 55 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، روايات: نقرات الظباء، الخباء، الباذنجانة السوداء، وبروكلين هايتس، وللكاتبة الروائية دكتورة لنا عبد الرحمن، يصدر لها عن دار العين، رواية "ذاكرة الوصال".

الجزء الثاني من رواية "دفتر ناعوت"

كما يصدر للكاتب الروائي يحيي صفوت، الجزء الثاني من روايته "دفتر ناعوت"، والتي كان قد صدر الجزء الأول منها في العام 2022.

للكاتب الروائي محمد إسماعيل، تصدر دار العين، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، عمله السردي الروائي الرابع، تحت عنوان " ورثة قارون"

كما يصدر عن دار العين بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، رواية سيد كورونا، للكاتب عمرو شعراوي، وكانت دار العين قد سبق ونشرت لـ عمرو شعراوي، رواية "طوكر.. حكاية مائة وألف قمر" 2016 وحصلت في نفس العام على جائزة "مجمع اللغة العربية" كأفضل رواية تاريخية، ورواية "ثورة قاو الكبرى 2019". ورواية أسفار النسيان العام الماضي 2022.

رواية رَبْع الرُّز، للكاتبة الشابة شيماء أحمد غنيم، في ثاني تجاربها الروائية، بعد روايتها الأولي والغير منشورة أبواب نجية، والتي تأهلت إلي القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي العام الماضي 2022.

وللمفكر الكبير عبد الجواد ياسين، يصدر عن دار العين في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، كتاب مفاهيم إشكالية.

وفي النقد يصدر للناقد دكتور محمد الشحات السرديات الخضراء. بالإضافة إلي أعمال: الأهرام وأبو الهول.. هبة الصحراء، للعالم الدكتور فاروق الباز، نصفها الغائب لـ جمال أحمد السعيد ــ خرافة العقل لـ منصور الجنادي ــ دليل عملي لفهم القلق الاجتماعي.. نظرة إرشادية تكاملية لـ طه ربيع ــ كتاب التحفة الزكية في سياحتي مصر والأزبكية للباحث عمرو منير ــ كتاب قبل أن يرتد إليك طرفك تأليف جيهان عمر.

ويشارك الدكتور سمير مرقص، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتابه أحلام فترة العزلة، والصادر اليوم عن دار العين للنشر، ويقع في 541 صفحة من القطع الوسط.

يشار إلي أن الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، دورة العام 2024، تنطلق في الفترة من الرابع والعشرين يناير القادم وحتي السادس من فبراير 2024.

وكانت اللجنة الاستشارية العليا لــ موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، قد اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، صاحب موسوعة مصر القديمة، ليكون شخصية الدورة الخامسة والخمسين للمعرض.