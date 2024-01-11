الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. فيضانات وانقطاع الكهرباء.. عاصفة قوية تضرب الساحل الشرقى للولايات المتحدة

فيضانات
فيضانات

أفادت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، أمس الأربعاء، بأن الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أكثر عرضة لخطر الطقس السيئ؛ مع ظهور عاصفة شتوية قوية في جميع أنحاء المنطقة، بعد أن خلفت في أعقابها، انقطاعات في التيار الكهربائي، وتوقفًا لرحلات جوية، وغرقًا لعدة بلدات بمياه الفيضانات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن أكثر من 50 مليون شخص من شرق أوهايو، عبر وسط المحيط الأطلسي إلى الشمال الشرقي، تعرضوا لتحذيرات من الرياح العاتية والفيضانات، اليوم.

وأظهرت لقطات فيديو، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فيضانات، اجتاحت عدة بلدات ساحلية في نيو إنجلاند، بما في ذلك هامبتون بيتش، ونيو هامبشاير.

وغمرت مياه الفيضانات، الشوارع، وتسللت إلى المنازل والشركات والمركبات، مما دفع المسؤولون في البلدة الشاطئية، التي يبلغ عدد سكانها 2500 نسمة، إلى إعلان حالة الطوارئ، والأمر بالإخلاء.

وقالت إدارة شرطة هامبتون، على موقع "إكس"، إنه تم إعلان حالة الطوارئ نتيجة لارتفاع مستوى البحار والفيضانات للغاية، يجب مغادرة المنطقة مؤقتًا إلى أراضٍ مرتفعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أيضًا أن تشهد مدنا كبرى مثل نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن، رياحًا مدمرة، تزيد سرعتها عن 80 كيلومترًا في الساعة، قد تؤدي إلى اقتلاع الأشجار وخطوط الكهرباء خلال فترة ما بعد الظهر والمساء.

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