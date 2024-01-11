انفجار عبوة ناسفة فوق جسر للمشاة بالعاصمة كيتو فى الإكوادور

فجّر مجهولون عبوة ناسفة فوق جسر للمشاة فى كيتو عاصمة الإكوادور، وبحسب شرطة المدينة، فإن الهجوم الإرهابى لم يسفر عن أى إصابات.

وقالت شرطة كيتو، عبر منصة “إكس”، “بعد تقرير عن تفجير عبوة ناسفة على جسر المشاة فوق أفينيدا باناميريكانا نورتي، إن الدورية أكدت حدوث أضرار مادية بينما لم تقع إصابات، وتستمر الإجراءات التشغيلية للعثور على المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي".

وكان رئيس الإكوادور، دانيال نوبوا، أعلن أمس الأربعاء، أن بلاده في حالة حرب، وذلك مع احتجاز العصابات الإجرامية موظفي السجن كرهائن.

وتحتجز العصابات أكثر من 130 حارسًا للسجون وموظفين آخرين كرهائن في خمسة سجون على الأقل في أنحاء الإكوادور التي تعاني من تصاعد العنف في الأيام الأخيرة.

وتعهد الرئيس دانييل نوبوا بمعالجة المشكلة الأمنية المتزايدة الناجمة عن تزايد عصابات تهريب المخدرات التي تنقل الكوكايين عبر الإكوادور، مصنفًا 22 عصابة على أنها منظمات إرهابية، ما يجعلها أهدافًا رسمية.