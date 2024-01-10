الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

فن

إيمان الطوخى.. الجميلة التى أحبها المصريون

إيمان الطوخى
إيمان الطوخى

إيمان الطوخى، اسم لا تخلط العين بينه وبين أى اسم فنى آخر، فهى صاحبة الصوت العذب، والوجه الهادئ والملامح الرائقة البسيطة التى منحتها جمالًا فاتنًا وطلة ساحرة وحضورًا يشبه أثر الفراشة، لا يزول أو يختفى.

امتلكت إيمان الطوخى التى تحل ذكرى ميلادها غدا ١١ يناير من عام ١٩٥٨، «كوكتيل» من المواهب المتفجرة، فكانت صاحبة حنجرة ذهبية جعلتها تبدع فى مجال الغناء وتحقق من خلاله شهرة عريضة، كما امتلكت موهبة كبيرة فى التمثيل أهلتها لتكون واحدة من أبرز نجمات جيلها فى فترة من الفترات.

فى مجال الغناء، قدمت ألبومًا غنائيًا كاملًا فى فترة التسعينيات، وكان من أشهر أغانيها «من النظرة الأولى»، وأغنية «يا عيون يا مغربانى»، وأحيت العديد من الحفلات والمناسبات، خاصةً احتفالات أكتوبر.

وفى التمثيل، شاركت فى عدد كبير من الأعمال السينمائية، منها «الحكم آخر الجلسة»، و«دخان بلا نار» و«بيت الكوامل»، كما قدمت العديد من المسلسلات والسهرات التليفزيونية والفوازير، منها المسلسل الوطنى الشهير «رأفت الهجان» و«بوابة الحلوانى» و«رحلة فطوطة السحرية» و«دعوة للحب» و«جمال الدين الأفغانى».

وفى عام ١٩٩٧، ذهبت إيمان الطوخى لتؤدى مناسك الحج، وحين عادت قررت الابتعاد عن الوسط الفنى، قبل أن تعتزل بشكل نهائى فى عام ٢٠٠١، ثم عادت إلى الفن مرة أخرى لفترة وجيزة عندما أقنعها بعض أصدقائها بذلك، ثم اعتزلت نهائيًا فى عام ٢٠٠٣ بعد عشرين عامًا من العمل الفنى، مفسرة قرارها بحزنها الشديد على وجود دخلاء على الفن أساءوا إليه.

إيمان الطوخي

الأكثر قراءة

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

نفى مصرى قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

والدة غريق الإسكندرية ترفض الرحيل: "عايزه يوسف.. هاتولى ابنى" (فيديو)

إيمان الطوخى.. الجميلة التى أحبها المصريون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا