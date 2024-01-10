إيمان الطوخى.. الجميلة التى أحبها المصريون

إيمان الطوخى، اسم لا تخلط العين بينه وبين أى اسم فنى آخر، فهى صاحبة الصوت العذب، والوجه الهادئ والملامح الرائقة البسيطة التى منحتها جمالًا فاتنًا وطلة ساحرة وحضورًا يشبه أثر الفراشة، لا يزول أو يختفى.

امتلكت إيمان الطوخى التى تحل ذكرى ميلادها غدا ١١ يناير من عام ١٩٥٨، «كوكتيل» من المواهب المتفجرة، فكانت صاحبة حنجرة ذهبية جعلتها تبدع فى مجال الغناء وتحقق من خلاله شهرة عريضة، كما امتلكت موهبة كبيرة فى التمثيل أهلتها لتكون واحدة من أبرز نجمات جيلها فى فترة من الفترات.

فى مجال الغناء، قدمت ألبومًا غنائيًا كاملًا فى فترة التسعينيات، وكان من أشهر أغانيها «من النظرة الأولى»، وأغنية «يا عيون يا مغربانى»، وأحيت العديد من الحفلات والمناسبات، خاصةً احتفالات أكتوبر.

وفى التمثيل، شاركت فى عدد كبير من الأعمال السينمائية، منها «الحكم آخر الجلسة»، و«دخان بلا نار» و«بيت الكوامل»، كما قدمت العديد من المسلسلات والسهرات التليفزيونية والفوازير، منها المسلسل الوطنى الشهير «رأفت الهجان» و«بوابة الحلوانى» و«رحلة فطوطة السحرية» و«دعوة للحب» و«جمال الدين الأفغانى».

وفى عام ١٩٩٧، ذهبت إيمان الطوخى لتؤدى مناسك الحج، وحين عادت قررت الابتعاد عن الوسط الفنى، قبل أن تعتزل بشكل نهائى فى عام ٢٠٠١، ثم عادت إلى الفن مرة أخرى لفترة وجيزة عندما أقنعها بعض أصدقائها بذلك، ثم اعتزلت نهائيًا فى عام ٢٠٠٣ بعد عشرين عامًا من العمل الفنى، مفسرة قرارها بحزنها الشديد على وجود دخلاء على الفن أساءوا إليه.