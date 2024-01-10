الأربعاء 10 يناير 2024
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مدير تحرير الأهرام: أمريكا غيّرت رؤيتها للوضع فى الشرق الأوسط

جميل عفيفي
جميل عفيفي

أشاد الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير صحيفة الأهرام، بالقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي تستضيفها الأردن، مؤكدًا أنها “مهمة جدًا” وتوقيتها غاية في الأهمية.

وقال عفيفي، في مداخلة مع فضائية "إكسترا نيوز" إن مصر والأردن وفلسطين بينهم تطابق في وجهات النظر حول ما يحدث في الوقت الحالي من تصعيد بشكل كبير جدًا من جيش الاحتلال والتعنت الإسرائيلي في كل القرارات التي يتم اتخاذها.

أضاف أن مصر منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى الآن، اتخذت العديد من المسارات، حيث تعمل على وقف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، كما تعمل على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إضافة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وتابع "رأينا أيضًا الملك عبدالله أكد عدم تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير أبناء الضفة الغربية إلى الأردن، والعمل على دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر لأهالي قطاع غزة لتخفيف حدة الصراع".

أوضح أنه من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية هى التي ترعى إسرائيل في الشرق الأوسط وتدعمها منذ بداية الحرب، لكن أعتقد أن الولايات المتحدة غيرت من رؤيتها للوضع في منطقة الشرق الأوسط.

أمريكا قمة الاردن مصر القضية الفلسطينية فلسطين

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