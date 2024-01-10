الأكثر بحثًا.. الفنانة ثراء جبيل تتصدر التريند بعد ظهورها مع تامر حسني

تصدرت الفنانة ثراء جبيل، محركات البحث الأكثر شهرة جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهورها الملفت في كليب الفنان تامر حسني الجديد لأغنيته "موحشتكيش" والذي طرح مساء أول أمس، لتكون ضمن الألبوم الجديد الذي طرحه مع بداية عام 2024.

ظهور الفنانة ثراء جبيل

وظهرت الفنانة ثراء جبيل، في كليب أغنية "موحتشكيش" لتامر حسني من ألبوم "هرمون السعادة"، وكان ظهورها لافت ومميز وخطف أنظار الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حتي أن الأغنية تصدرت موقع الفيديوهات "يوتيوب" وأصبحت تريند رقم واحد بعد حصد أكثر 2 مليون مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها.

ظهور الفنانة ثراء جبيل في كليب تامر حسني

وأشاد الجمهور بشخصية وظهور الفنانة ثراء جبيل في كليب موحشتكيش، لتامر حسني، والتي ظهرت فيه بشكل مختلف ومميز يوضح موهبتها الفنية في التمثيل، والتي ظهرت كحبيبة للفنان تامر حسني في الكليب وتركته لسبب ما وهو يذهب إلى الأماكن التي تواجدا فيها ليتذكرها.

وتوجهت الفنانة ثراء جبيل، بالشكر إلى الفنان تامر حسني، معلقة على كليب أغنية موحتشكيش قائلة: "كليب أغنية موحشتكيش تامر حسني أخيرًا الكليب نزل... أنا سعيدة جدًا لاختياري اني اكون جزء من كليب للفنان اللي بحبه اوي وبحب أغانيه وبيضحكني من قلبي استمتعت بكل لحظة في الأغنية.. شكرًا ليك يا تامر على اهتمامك وإحساسك بكل تفصيلة عشان كل اللي حواليك يطلعوا بالصورة الراقية دي".

كلمات أغنية موحشتكيش

وتقول كلمات أغنية "موحشتكيش" للفنان تامر حسني من البوم هرمون السعادة: "شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير.. شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير.. أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا.. وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك.. معقول أكون موحشتكيش".