الأربعاء 10 يناير 2024
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فن

صراع الألبومات.. انطلاقة قوية لنجوم الغناء فى 2024

عمرو دياب
عمرو دياب

مع بداية عام 2024، ظهر على الساحة الغنائية كثيرون من نجوم الفن، الذين وعدوا جمهورهم بأغاني جديدة والبوم مختلفة وسرعان ما أوفوا البعض منهم، لتشهد بداية العام أقوي الانطلاقات لعدد من النجوم، بل أشتد الصراع بينهم، بمن فيهم أكثر  قدرة على تحقيق للنجاح والتفوق في الأغاني التي أطلقها.

وترصد "الدستور" في سياق السطور التالية، الانطلاقة القوية لنجوم الغناء.

رامي صبري والنهايات أخلاق

في يوم الخميس الموافق 4 من شهر يناير الجاري لعام 2024، أطلق الفنان رامي صبري ألبوم جديد بعنوان النهايات أخلاق، وطرح فيه أكثر من 5 أغنيات حملت عناوين مختلفة، ليطل على جمهوره بالألبوم الجديد الذي وعد به في بداية عام 2024.
كانت الأغنية الأولى لرامي صبري وهي الأغنية الرئيسية في ألبومه الجديد تحت مسمي «النهايات أخلاق»، والأغنية الثانية حملت اسم بين الحيطان، وأغنية ليك غلاوة عندي، جامد والنجومية أمانة، وأغنية حلفتك بالليالي.

بعد ظهورها مع تامر حسني.. من هي ثراء جبيل ؟

"ليك غلاوة عندى".. رامى صبرى يطلق آخر أغانى ألبومه "النهايات أخلاق" (فيديو)

"بيوحشنا" و"سلامك وصلي".. تفاصيل أحدث أغاني عمرو دياب

الهضبة عمرو دياب ومكانك

شوق الفنان الكبير عمرو دياب جمهوره بالاعلان عن إطلاقه عدد من الأغاني الجديدة والمختلفة والتي انتظرها الجمهور كثيرا، ليقرر مفاجآتهم بإطلاقه للمرة الأولى البوم جديد يحتوي على 12 اغنية مختلفة ما بين الرومانسية والهجر والخصام، وحمل اسم الالبوم مكانك.
وتصدر ألبوم مكانك للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا عبر أحد التطبيقات الإلكترونية على مستوى الوطن العربي وذلك عقب طرحه بـ 24 ساعة، ويبحث جمهور الهضبة على ألبوم عمرو دياب الجديد 2024، مما جعله يتصدر قائمة الاكثر بحثا على جوجل

تامر حسني وهرمون السعادة

استطاع النجم تامر حسني، أن يلفت انظار جمهوره ومتابعيه، بألبومه الجديد لذي حمل اسم "هرمون السعادة"، وأطلق حتي الآن من الالبوم حوالي 4 أغنيات وهم "موحشتكيش، مش هتغير علشان حد، وتاج وأغنية هرمون السعادة.

وحصدت أغنية "موحشتكيش" على نسبة مشاهدة عالية خلال ساعات قليلة اقتربت من المليون مشاهدة فى أقل من 14 ساعة

الفنان رامي صبري عمرو دياب ألبوم الهضبة عمرو دياب ألبوم تامر حسني اغاني بداية العام

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