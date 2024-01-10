الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

الزراعة: استيراد أكثر من 34 ألف رأس ماشية سودانى لتلبية الاحتياجات فى رمضان

ماشية
ماشية

قال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة الدكتور طارق سليمان، إنه تمت الموافقة على استيراد 34 ألفًا و500 رأس ماشية للذبيح الفوري من دولة السودان، و120 ألف رأس للتربية والتسمين من دول مختلفة؛ لسد الفجوات وتلبية احتياجات الجمهور بأسعار مختلفة خلال شهر رمضان الكريم والأعياد المقبلة.

وأضاف سليمان- في مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح الخير يا مصر، بالقناة الأولى، اليوم الأربعاء- أن الوزارة درست الوضع الراهن في السوق المصرية، من خلال قواعد البيانات الإلكترونية للوزارة؛ لتحديد متطلبات السوق والوقوف على الإنتاج الحالي، لمعرفة متطلبات الجمهور من اللحوم الحمراء، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تحقيق توازن في أسعار اللحوم وتوفيرها بالكميات المتاحة للجمهور في المنافذ الحكومية.

وأوضح أن أسعار اللحوم في مصر لم تزد أكثر من 30- 35%، على الرغم من الزيادة العالمية التي تخطت 300- 400%، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت العديد من الأعباء لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتحقيق سعر عادل للحوم الحيوانية وعدم التغافل عن تحقيق هامش ربح بسيط للمربي؛ حتى يستمر في عملية الإنتاج، موضحًا أن الدولة اهتمت منذ 2014 بالتنمية المستدامة لثرواتنا القومية الداجنة؛ لتواكب الزيادة السكانية المتلاحقة التي لا يوازيها زيادة في تعداد الثروة الحيوانية.

ونوه بأن مصر توصلت إلى الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان وتمكنت من تصدير الفائض للخارج، فيما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء بنسبة تتراوح ما بين 40- 60%، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى للحفاظ على تلك النسبة من الاكتفاء، ورفع نصيب الفرد من تلك المنتجات؛ ما يصب في مصلحة المواطن المصري.

وأكد أن عملية استيراد اللحوم تتم وفقًا لمعايير واشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، موضحًا أنه يتم ذبح الماشية داخل مصر بالمجازر الحدودية ويتم توزيعها على نطاق الجمهورية.

والداجنة وزارة الزراعة الدكتورة طارق سليمان دولة السودان وتلبية احتياجات الجمهور شهر رمضان

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