الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

نبيل عمر يوجه رسائل خاصة للنخبة المثقفة فى "الشاهد"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ونبيل عمر

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر: "لا نستطيع أن نضع النخبة المثقفة المصرية بأكملها في منطقة واحدة؛ لأنهم مختلفين بشكل كامل، فهناك مجموعة من النخبة المثقفة التي تعرف المصريين وأحوالهم جيدا وتعيش معهم التفاصيل يوميا، وهناك نخبة أخرى حققت نجاحات ومناصب واسعة جعلتها تبتعد عن الناس، فأصبحوا منفصلين عن طبقتهم الاجتماعية ولا يعلمون عنها شيء".

 

وأضاف عمر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "المثقف الذي قطع علاقته بالناس لا يتحدث عنهم، فإذا كنت بعيدا عن حياة المصريين داخل القرى والقطارات والمقاهي والحياة العامة لن تستطيع أن تصف أحوالهم وقضاياهم، فمن الضروري أن يكون هناك علاقة مباشرة ومستمرة بينكم، وحبك لهم كما هم هو الذي يحدد علاقتك بهم، وليس كيف تريد أنت".
 

وواصل: "دائما كنت أسأل نفسي حول أن مصر لديها العديد من الأدباء الكبار مثل عباس العقاد ونجيب محفوظ ويوسف إدريس غيرهم، ولكن هل نحن في حاجة إلى أن هؤلاء فقط هم من يألفون الكتب، وخاصة أنهم فعلوا ذلك في التوقيت الذي لا يقرأ فيه 90% من المصريين، ولذلك، كان تأثيرهم فقط في الشريحة التي تعلمت".

 

وتابع: "هذه الشريحة التي تتلمذت علي يد هؤلاء الأدباء لم يعطوا معارفهم التي اكتسبوها إلى ذويهم وأصدقائهم في القرى والنجوع، ما جعل الجماعات الدينية تتوغل بكل أريحية وتنشر فكرها بين الناس".

الشاهد الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز النخبة المثقفة الكاتب الصحفي نبيل عمر مصر المصريين الباز الأدباء الكبار عباس العقاد نجيب محفوظ يوسف إدريس

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم جنين وتعزيزات أخرى فى طريقها للمدينة

خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فى أجواء أسرية (صور)

عاجل.. زوارق الحوثى تستهدف ناقلة بالصواريخ جنوب البحر الأحمر

"الباز" يكشف خطة الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين (فيديو)

عاجل.. إحداهما توفر 101 مليار دولار.. الباز يكشف عن فرصتين واعدتين لمصر فى 2024

"أقذر جرائم الإنسانية".. "الدستور" تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا