نبيل عمر يوجه رسائل خاصة للنخبة المثقفة فى "الشاهد"

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر: "لا نستطيع أن نضع النخبة المثقفة المصرية بأكملها في منطقة واحدة؛ لأنهم مختلفين بشكل كامل، فهناك مجموعة من النخبة المثقفة التي تعرف المصريين وأحوالهم جيدا وتعيش معهم التفاصيل يوميا، وهناك نخبة أخرى حققت نجاحات ومناصب واسعة جعلتها تبتعد عن الناس، فأصبحوا منفصلين عن طبقتهم الاجتماعية ولا يعلمون عنها شيء".

وأضاف عمر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "المثقف الذي قطع علاقته بالناس لا يتحدث عنهم، فإذا كنت بعيدا عن حياة المصريين داخل القرى والقطارات والمقاهي والحياة العامة لن تستطيع أن تصف أحوالهم وقضاياهم، فمن الضروري أن يكون هناك علاقة مباشرة ومستمرة بينكم، وحبك لهم كما هم هو الذي يحدد علاقتك بهم، وليس كيف تريد أنت".



وواصل: "دائما كنت أسأل نفسي حول أن مصر لديها العديد من الأدباء الكبار مثل عباس العقاد ونجيب محفوظ ويوسف إدريس غيرهم، ولكن هل نحن في حاجة إلى أن هؤلاء فقط هم من يألفون الكتب، وخاصة أنهم فعلوا ذلك في التوقيت الذي لا يقرأ فيه 90% من المصريين، ولذلك، كان تأثيرهم فقط في الشريحة التي تعلمت".

وتابع: "هذه الشريحة التي تتلمذت علي يد هؤلاء الأدباء لم يعطوا معارفهم التي اكتسبوها إلى ذويهم وأصدقائهم في القرى والنجوع، ما جعل الجماعات الدينية تتوغل بكل أريحية وتنشر فكرها بين الناس".