استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص

أعلن د.عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفني تستند للشراكة مع القطاع الخاص.

وقال بصيلة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء DMC"، إن التعليم الفني يلعب دورًا مهمًّا في خدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة وأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لهذه القطاعات، لذلك كان من الضروري إشراكه في عملية تطوير التعليم الفني منذ البداية، مضيفًا أن الشراكة تتضمن وضع مناهج تعليمية تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتواجد ممثلي قطاع الأعمال في لجان تقييم الطلاب.

أشار بصيلة إلى أن الإدارة تسعى لتغيير طريقة تطبيق التكنولوجيا التطبيقية وزيادة عدد مدارس التعليم الفني، وأنها تعتمد على تعدد النماذج في عملية الإنشاء لتسهيل دخول الراغبين في الالتحاق بهذه المنظومة:"نحن نيسّر دخول القطاع الخاص في إنشاء مدارس جديدة، سواء كانت مدارس خاصة أو مدارس حكومية بشراكة، ونقدم تيسيرات كبيرة بإتاحة الأراضي أو المباني داخل بعض المدارس الحكومية".