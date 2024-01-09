القاهرة الإخبارية: وزير الدفاع الأمريكى يتعافى من جراحة خضع لها أول يناير

أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يتعافى من عملية جراحية أجراها في الأول من يناير وفقًا لمصادر طبية.

البنتاجون يعتذر

واعتذر البنتاجون عن إخفائه مرض أوستن، معللًا ذلك بأن عدم الإعلان عن حالته المرضية في الوقت المناسب كان لتقصير إداري ليس أكثر من ذلك.

كما أكد أنه ليس لدى أوستن أي نية للاستقالة وأن ما حصل له تم بشكل مفاجئ، حيث نُقل الوزير في اليوم الأول من السنة الجديدة إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري شمال واشنطن بسيارة إسعاف عسكرية.