برامج بطعم شاي بـ"الكمون"..وأخري وجبات دسمة

دائما مايبحث المشاهد في وسائل الإعلام عن المعلومات التي تهمه في فهم أمور حياته اليومية، وبناءا عليه يلهث وراء البرامج تلبي احتياجاته، وهنا يتجلي دور الإعلام في تقديم رسالته سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعه، في الغالب الإعلام المرئي هو الأسرع رغم أن السرعة من مقومات الإذاعة المسموعة.. فإن الحرص الدائم علي تلبية رغبة المشاهد هو هدف رئيسي للقائمين علي صناعة الإعلام، وروشتة النجاج تبدو بسيطة لمحترفي الإعلام، تبدأ بتحديد الموضوع وأهميته، ومن ثم يكون اختيار الضيوف بعناية وتحقيق الهدف الرئيسي من الرسالة الإعلامية ألا وهو وصول المعلومة الصحيحة والأكثر دقة.. لنلقي نظرة علي بعض البرامج المختلفة علي قنوت متعددة، نتعرف من خلالها عن مواطن القوة أو الإخفاق لتلك البرامج التي تهتم بالمشاهدين من خلال رسالتهم الإعلامية.

• ناقشت الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامجها "شاي بالياسمين" المذاع علي قتاة "Ten" قضية خطيرة وهي ارتقاء الفن بالذوق العام، إنها قضية من أهم قضايا القوة الناعمة المؤثرة علي تشكيل وعي ووجدان المشاهد أو المتلقي بما ينعكس علي المجتمع بالسلب أو بالإيجاب.. كان موضوع الحلقة تأثير أغاني المهرجانات علي الذوق العام.. الحقيقة موضوع الحلقة في غاية الأهمية، ولفريق البرنامج كل الحق في اختيار القضية محل النقاش ولاسيما أن مقدمة البرنامج نناقش فوضي أغاني المهرجانات واعادة تنظيم النوتة الموسيقية بعيدا عن ضوضاء السلم الموسيقي.. جاء اختيارالإعلامية "ياسمين الخطيب" موفق في طرح مثل هذه الأغاني ومضمونها ومن ثم تأثيرها علي الذوق العام.. أتفق معها في أهمية هذا الموضوع. ولكن!!.. حتي تناقش القضية بمعايير مهنية علينا أن نراعي كيفية اختيار المضمون الإعلامي من حيث أطراف القضية محل النقاش وكيفية اختيار الضيوف وطبيعة الأسئلة التي توجه لهم... بالتطبيق العملي علي حلقة الخميس الماضي من "شاي بالياسمين" كان أختيار الضيوف ينقصه الكثير من موضوعية النقاش، دائما مايحرص صناع الإعلام علي التوازن بين الرأي والرأي الأخر، ذلك باستضافة المتخصصين والمعنيين بالأمر حتي تكون الحلقة منطقية تخاطب عقل المشاهد وتصل إلي الرسالة الإعلامية بدون تشويش.. ماقامت به مقدمة البرنامج أن استضافت عينات عشوائية من العاملين بمجال أغاني المهرجانات ووجهت لهم أسئلة علي طريقة المحاكمة والاتهامات المباشرة بأن ضيوفها هم من أفسدوا الذوق العام، ولم تتوقف عند هذا الحد بل قامت باستضافة الداعية الإسلامي الدكتور محمد علي ليعلق برأيه علي أغاني المهرجانات، وبدأ الداعية في انتقاد الضيوف وتأثير هذه الأغاني علي افساد الذوق العام، ثم عرج علي حرمانية هذه الأغاني واطلاق فتاوي دينية تذهب بهؤلاء إلي النار وبئس المصير، ونال مانال الضيوف من أحكام ذات صبغة دينية وأخلاقية وكأنهم السبب الرئيسي لتدهور حياة المصريين..هكذا كانت الحلقة بطعم "الشاي بالكمون" مع الأخذ في الإعتبار أن الإعلام لايحاكم أحد أو ينصب لهم الشباك، صيغة المحاكمة مرفوضة، والنقد الموضوعي هو أصل النقاش.

• برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من أهم البرامج الإجتماعية علي مدار 12 عاما مضت، يذاع علي قناة "cbc"، ناقش البرنامج أهم القضايا التي تهم الأسرة المصرية علي مدار تاريخه، يتميز "الستات مايعرفوش يكدبوا" بالتنوع والابتكار ومذيعات اعتاد المشاهد علي متابعتهن في فترة ما بعد الظهيرة.. برنامج يمتلك كل مقومات النجاج، ولاسيما بعد انضمام المذيعة هبة الأباصيري ثلاث حلقات فقط لانشغالها بأمور خاصة كما صرحت "الأباصيري" فهي إعلامية تمتلك طاقة لم تستنفذ بعد، أيضا الاعلامية "إيمان عزالدين" اختيارها مناسب لطبيعة هذا البرنامج، والقديرة "مني عبدالغني" من مؤسسي "الستات مايعرفوش يكدبوا" منذ بدايته حتي الأن، بما تمتلكه من خبرة والتعامل مع الشاشة... استمرارا لمصداقية "الستات مايعرفوش يكدبوا" بحاجة إلي اعادة تطوير"فورمات البرنامج" ومناقشة قضايا اجتماعية بطريقة أكثر عمقا، بعيدا عن الاستسهال حتي لايفقد البرنامج بريقه.

• الداعية الإعلامية الدكتور"نادية عمارة"، مقدمة برنامج "قلوب عامرة" من أهم البرامج الدينية التي تقدم علي الفضائيات المصرية، يستهدف فقه المرأة في الإسلام، اضافة إلي القضايا الأخري، كما يركز علي تربية النشيء، وتقديم مادة علمية دينية مبسطة... الدكتورة "نادية عمارة" صاحبة اطلالة متميزة من هدوء النفس والحضور الراقي علي الشاشة، كما أنها تقدم الأراء الفقهية الوسطية التي تتناسب مع مجتمعنا، فضلا عن اختيار التوقيت المناسب لإذاعة البرنامج.

• برامج الخميس والجمعة "الويك اند" لها طبيعة خاصة تقدم خلال يومي الأجازة الأسبوعية، تختلف كثيرا "فورمات" أو فقرات البرامج اليومية، كما تتميز بالعمق والتحليل بالنسبة للبرامج الحوارية. الأمثلة كثيرة منها ما تقدمه الفنانة "اسعاد يونس" "صاحبة السعادة"والإعلامية "مني الشاذلي".. التنوع والثراء في الفقرات ومضمون الحلقة.. برامج نهاية الأسبوع من فئة برامج المنوعات Entertainment""في العالب، تحتاج لجهد كبير من الإعداد والتنوع وأن يكون لها هوية خاصة تميزها عن باقي البرامج المماثلة، فضلا عن أنها تحتاج إلي إنتاج ضخم، يتحقق هذا بالمضمون الجيد والمختلف.

• أهم ما يميز برنامج (في المساء مع قصواء) المذاع علي قناة cbc أنه مرتبط بالأمور اليومية المتعلقة بحياة المواطن، "قصواء" تحلل، توضح، تفسرتتواصل بالمسئولين أطراف القضية.. باختصار،، "قصواء" تمتلك مساحة إعلامية بعيدا عن باقي البرامج المسائية، في الغالب تتبني وجهة نظر المواطن بلمسه نقدية ترصد الإخفاقات والأخطاء وتقدم قضيتها باحترافية عالية هذا النموذج الإعلامي نحتاج إليه "قصواء" تذاكر جيدا كل الموضوعات ولاتترك لك كمشاهد أن تبحث عن سؤال، فهي تجيب بموضوعية عن التساؤلات من خلال ضيوفها التي تختارهم بعناية.. وحين يكون السؤال الصح وفي الصميم تأتي الاجابة واضحة ومنطقية.

برنامجها ينقسم لقسمين الرباط بينهما جائز إعلاميا، الجزء الأول تعليق علي الأخبار التي تتصدر الصحف والمواقع اليومية، أما الجزء الثاني فهو مائدة حوارمن خلالها تحقق وتستقصي مع ضيوفها عن أهم القضايا في كل المجالات التي تهم المواطن.. بطلاقة لسان ولغة عربية رصينة تتخللها كلمات عامية منتقاة بعناية يكون حديثها مع ضيوف ندوتها.. "قصواء الخلالي"، هكذا يكون عمل المذيع المهني المحترف.